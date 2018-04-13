Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenen Sivaslılar, Saadettin Köpek'e pusu kurmak için Sivas Belediyesinden otobüs isteyince Belediye yetkilileri sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu durum akıllara daha önce Kurtlar Vadisi dizisinde ölen Çakır karakteri için gazetelere ilan verilmesini ve cenaze namazının kılınmasını getirdi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sivas'ta, Diriliş Ertuğrul dizisinin 115. bölümünde tarihte de var olan Saadettin Köpek karakterinin Sivas'a geleceğini öğrenen Sivaslılar, Köpek'e pusu kurmak için hem arayarak hem de sosyal medya üzerinden Sivas Belediyesi ile iletişime geçerek otobüs istedi. Taleplerin artması üzerine Belediye yetkilileri sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

LÜTFEN SENARYOYA MÜDAHALE ETMEYELİM

Açıklamada "Kıymetli Yiğidolar. Diriliş dizisinin 115. bölümünde Saadettin Köpeğin Sivas Taşlıdere mevkiine geleceği ve pusu kurulması için vatandaşlarımızın Belediyemiz otobüsleri ile Taşlıdere'ye taşınacağı konusu doğru değildir. Çılgın Sivaslı Alpler. Lütfen senaryoya müdahale etmeyelim." denildi.

GERÇEKTE SADETTİN KÖPEK SİVAS'TA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Tarihte yaşamış olan Sadettin Köpek 1239 yılında, Sivas Subaşısı Hüsamettin Karaca tarafından öldürülmüştü.

Daha öncede Kurtlar Vadisi dizisinde ölen Çakır tiplemesi için Türkiye'de birçok ilde cenaze namazı kılınmış gazetelere taziye ilanları verilmişti. - SİVAS

Kaynak: haberinburada