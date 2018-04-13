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Yiğidolar Aşka Geldi: Otobüs Verin Köpek'e Pusu Kuracağız!
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Yiğidolar aşka geldi: Otobüs verin Köpek'e pusu kuracağız!

YİĞİDOLAR AŞKA GELDİ: OTOBÜS VERİN KÖPEK'E PUSU KURACAĞIZ!

Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenen Sivaslılar, Saadettin Köpek'e pusu kurmak için Sivas Belediyesinden otobüs istedi.

Tarih : 13 Nisan 2018, 23:10
Puan Ver : Yiğidolar Aşka Geldi: Otobüs Verin Köpek'e Pusu Kuracağız!(8/10)4

Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenen Sivaslılar, Saadettin Köpek'e pusu kurmak için Sivas Belediyesinden otobüs isteyince Belediye yetkilileri sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu durum akıllara daha önce Kurtlar Vadisi dizisinde ölen Çakır karakteri için gazetelere ilan verilmesini ve cenaze namazının kılınmasını getirdi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sivas'ta, Diriliş Ertuğrul dizisinin 115. bölümünde tarihte de var olan Saadettin Köpek karakterinin Sivas'a geleceğini öğrenen Sivaslılar, Köpek'e pusu kurmak için hem arayarak hem de sosyal medya üzerinden Sivas Belediyesi ile iletişime geçerek otobüs istedi. Taleplerin artması üzerine Belediye yetkilileri sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

LÜTFEN SENARYOYA MÜDAHALE ETMEYELİM

Açıklamada "Kıymetli Yiğidolar. Diriliş dizisinin 115. bölümünde Saadettin Köpeğin Sivas Taşlıdere mevkiine geleceği ve pusu kurulması için vatandaşlarımızın Belediyemiz otobüsleri ile Taşlıdere'ye taşınacağı konusu doğru değildir. Çılgın Sivaslı Alpler. Lütfen senaryoya müdahale etmeyelim." denildi.

GERÇEKTE SADETTİN KÖPEK SİVAS'TA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Tarihte yaşamış olan Sadettin Köpek 1239 yılında, Sivas Subaşısı Hüsamettin Karaca tarafından öldürülmüştü.

Daha öncede Kurtlar Vadisi dizisinde ölen Çakır tiplemesi için Türkiye'de birçok ilde cenaze namazı kılınmış gazetelere taziye ilanları verilmişti. - SİVAS

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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