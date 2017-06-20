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yiğitcan erdoğan yeniden adana demirspor'da

YİĞİTCAN ERDOĞAN YENİDEN ADANA DEMİRSPOR'DA

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, stoper mevkinde forma giyen Yiğitcan Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarih : 20 Haziran 2017, 11:44
Puan Ver : Yiğitcan Erdoğan Yeniden Adana Demirspor'da(7/10)9


Mavi-lacivertli formayı 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında giyen ve aynı zamanda da takım kaptanlığı görevini yapan Yiğitcan Erdoğan, sağlık kontrollerinin ardından 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.



Adana Demirspor Aytaç Durak Tesislerinde gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkanvekili Şentürk Çalık, Yiğitcan Erdoğan'ın taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış bir oyuncu olduğunu belirterek, "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda geçmiş yıllarda kaptanlığımızı yapan Yiğitcan'ı kadromuza katmış bulunuyoruz. Daha önce de canını dişine takarak formanın hakkını veren oyuncumuzun bu sezonda aynı performansı göstereceğinden şüphemiz yok" dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Yiğitcan  Erdoğan  Yeniden  Adana  Demirspor  Da    haber

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