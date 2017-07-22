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Yıkık köprüye belediye el atmayınca vatandaş ölüm yolculuğuna başladı

YIKIK KÖPRÜYE BELEDİYE EL ATMAYINCA VATANDAŞ ÖLÜM YOLCULUĞUNA BAŞLADI

Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırını çizen Karaçay üzerinde bulunan ve 2015 yılındaki sel felaketinde çöken köprü tehlikeye rağmen kullanılmaya devam ediyor.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 18:10
Puan Ver : Yıkık Köprüye Belediye El Atmayınca Vatandaş Ölüm Yolculuğuna Başladı(7/10)3

Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırını çizen Karaçay üzerinde bulunan ve 2015 yılındaki sel felaketinde çöken köprü tehlikeye rağmen kullanılmaya devam ediyor. Köprünün kısa sürede ihalesinin yapılarak yeniden inşa edileceği belirtildi.

VATANDAŞLAR ÇÖKEN KÖPRÜ ÜZERİNDE HALA ULAŞIMA DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Kaş İlçesi ile Muğla'nın Seydikemer İlçesi sınırlarını çizen Karaçay üzerindeki köprü 2015 yılı ocak ayındaki sel felaketinde çöktü. Ayakları çöken köprü bir ara ulaşıma kapatılırken, daha sonra vatandaş köprü ağzına konulan kayaları kaldırarak yeniden kullanmaya başladı.AĞIR İŞ MAKİNALARI VE KAMYONLAR DA BU YOLU KULLANIYOR

Aradan geçen sürede köprünün ayakları neredeyse Karaçay'ın yatağına yapışırken, başta Seydikemer'e bağlı Korubükü Mahallesi sakinleri olmak üzere çöken köprüyü yöre halkı kullanmaya devam ediyor. Ağır iş makineleri ve kamyonlar da bu yolu kullanıyor.1,5 AY İÇİDE İHALE YAPILARAK KÖPRÜNÜN YAPIMINA BAŞLANACAK

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Köprünün yapımı için Antalya ve Muğla büyükşehir belediyeleri ile Kaş ve Seydikemer belediyeleri olarak dörtlü protokol yaptık. Köprü kısa sürede ihaleye çıkacak. İhaleyi Muğla'nın Seydikemer Belediyesi yapacak. Köprünün finansmanı Antalya ve Muğla büyükşehir belediyeleri karşılayacak. Önümüzdeki 1- 1.5 ay içinde ihalenin yapılarak köprünün yapımına başlanacak. Bu köprü Kaş ve Seydikemer'e bağlı bölgedeki yerleşim birimleri için çok önemli" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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