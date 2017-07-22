YIKIK KÖPRÜYE BELEDİYE EL ATMAYINCA VATANDAŞ ÖLÜM YOLCULUĞUNA BAŞLADI
Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırını çizen Karaçay üzerinde bulunan ve 2015 yılındaki sel felaketinde çöken köprü tehlikeye rağmen kullanılmaya devam ediyor.
Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırını çizen Karaçay üzerinde bulunan ve 2015 yılındaki sel felaketinde çöken köprü tehlikeye rağmen kullanılmaya devam ediyor. Köprünün kısa sürede ihalesinin yapılarak yeniden inşa edileceği belirtildi.
VATANDAŞLAR ÇÖKEN KÖPRÜ ÜZERİNDE HALA ULAŞIMA DEVAM EDİYOR
Antalya'nın Kaş İlçesi ile Muğla'nın Seydikemer İlçesi sınırlarını çizen Karaçay üzerindeki köprü 2015 yılı ocak ayındaki sel felaketinde çöktü. Ayakları çöken köprü bir ara ulaşıma kapatılırken, daha sonra vatandaş köprü ağzına konulan kayaları kaldırarak yeniden kullanmaya başladı.AĞIR İŞ MAKİNALARI VE KAMYONLAR DA BU YOLU KULLANIYOR
Aradan geçen sürede köprünün ayakları neredeyse Karaçay'ın yatağına yapışırken, başta Seydikemer'e bağlı Korubükü Mahallesi sakinleri olmak üzere çöken köprüyü yöre halkı kullanmaya devam ediyor. Ağır iş makineleri ve kamyonlar da bu yolu kullanıyor.1,5 AY İÇİDE İHALE YAPILARAK KÖPRÜNÜN YAPIMINA BAŞLANACAK
Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Köprünün yapımı için Antalya ve Muğla büyükşehir belediyeleri ile Kaş ve Seydikemer belediyeleri olarak dörtlü protokol yaptık. Köprü kısa sürede ihaleye çıkacak. İhaleyi Muğla'nın Seydikemer Belediyesi yapacak. Köprünün finansmanı Antalya ve Muğla büyükşehir belediyeleri karşılayacak. Önümüzdeki 1- 1.5 ay içinde ihalenin yapılarak köprünün yapımına başlanacak. Bu köprü Kaş ve Seydikemer'e bağlı bölgedeki yerleşim birimleri için çok önemli" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Jandarma Terfi Kararnamesi Açıklandı! 3 General, 14 Albay Terfi Etti
- Jandarma Terfi Kararnamesi Açıklandı: 2 General Emekli Edildi, 14 Yeni General Geldi
- Abd, Terör Örgütü Ypk'nin Adını Suriye Demokratik Güçleri Olarak Değiştirdi
- Erdoğan’Dan Mescid-İ Aksa Saldırısıyla İlgili Çok Sert Sözler
- Katar Emiri, Krizden Sonra İlk Kez Konuştu: Biz Bir Sınava Girdik Ve Sınavı Başardık
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Volkan Şen'le Görüşüyor
- Mehmet Özdilek, Milli Takım'da Fatih Terim'in Yardımcısı Oldu
- Neymar Barcelona Yönetimiyle Görüştü: Beni Bırakın, Psg'ye Gideyim
- G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün: Denayer Gündemimizde
- Eskişehirspor, Nihat Kahveci'yi Teknik Direktör Listesine Aldı
DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere'nin Gündemi Bu! Kraliçe'ye 'dokundu' Yer Yerinden Oynadı
- Aldatıldığını Düşünen Kadın, Eşinin Cinsel Organını Bıçakla Parçaladı!
- Abd'de Öldürülen Kızının Cenazesine Katılabilmek İçin Başkan Trump'a Yalvardı
- Cinsel İlişki Kölesi Zannettiler, Meğer Durum Başkaymış
- Oyuncak Silahla Soyguna Geldi, Sandalyenin Gazabına Uğradı
Bu Haberle İlgili Yorumlar