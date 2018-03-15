YIKILAN BESİHANE DUVARININ ALTINDA KALAN 3 İŞÇİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Konya Kadınhanı'nda yapımı devam eden besihanenin yıkılan duvarının altında kalan 3 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi de yaralandı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yapımı devam eden besihanenin duvarının yıkılması sonucu 3 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
BESİHANENİN DUVARI ÇÖKTÜ, 3 İŞÇİ ALTINDA CAN VERDİ
Eskiden belde statüsünde olan Kolukısa Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir besihane inşaatında, belirlenemeyen nedenle beton duvar yıkıldı. Enkazın altında kalan işçiler Egemen Öztürk, Feyyaz Kaçmaz, Mücahit Öztürk ve Latif Öztürk yaralandı. Yaralılardan Egemen Öztürk, Kadınhanı Devlet Hastanesi'nde diğer 3'ü de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. İşçilerden Egemen Öztürk, Mücahit Öztürk ve Feyyaz Kaçmaz yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Latif Öztürk'ün hayati tehlikesinin de devam ettiği belirtildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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