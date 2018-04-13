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Yıkılan yalı görüntülenirken arkasındaki inşaat gün yüzüne çıktı

YIKILAN YALI GÖRÜNTÜLENİRKEN ARKASINDAKİ İNŞAAT GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Türkiye günlerdir geminin yıktığı tarihî köşkü konuşuyor ancak asıl enkaz köşkün hemen arkasında. Çökme riskiyle karşı karşıya kalan tarihi yalının bitişiğinde bir inşaat alanı dikkatleri çekti.

Tarih : 13 Nisan 2018, 13:40
Puan Ver : Yıkılan Yalı Görüntülenirken Arkasındaki İnşaat Gün Yüzüne Çıktı(5/10)1

Anadoluhisarı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı "Vitaspirit" gemisiyle ilgili soruşturma sürüyor. Kazanın ardından akıllara birçok soru geldi. Çökme riskiyle karşı karşıya kalan tarihî yalıyı havadan görüntülendi. Bu sırada yalının bitişiğinde bir inşaat alanı dikkatleri çekti.

AZİZ YILDIRIM'IN KOMŞUSU

Fatih Korusunun ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın köşkünün yanında geniş bir alana yayılan bu inşaatın, nasıl yapılabildiği merak edildi. Araştırmalara göre söz konusu alanda Pervaneli Köşk bulunuyordu.

TARİHİ KÖŞK YERLE BİR EDİLDİ

İddiaya göre, Kültür Bakanlığı İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, İshakol Boyalarının sahibi Faruk İshakoğlu'na köşkü restorasyon izni verdi. Çalışmalar başlayınca İÜ Orman Fakültesinin "kuru ve hastalıklıdır" raporuna istinaden 18 ağaç kesildi. Yerine yeni ağaçlar dikileceği söylendi. Ancak bu yapılmadığı gibi 2015 yılından beri süren çalışmalar sırasında tarihî köşk de yerle bir edildi. Tarihî binadan geriye sadece temeli ve moloz yığınları kaldı.

MİMARİ ÖZELLİĞİ BOZULMADAN RESTORE EDİLEBİLİR

Yıkım, yapım ve ruhsatlandırma işlemleri Boğaziçi İmar Müdürlüğünün yetkisi altında bulunuyor. Yasalar, birinci dereceye eski eserlerin mimari özelliğini bozmadan restore edilebileceğini söylüyor. Elektrik sağlayan bir rüzgâr gülü bulunduğu için Pervaneli Köşk olarak bilinen yapı, Marki Necip Yalısı'nın dağ köşkü idi. Tarihî bina 1890'lı yıllarda yapılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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