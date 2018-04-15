YIKIM BÜYÜK! ABD'NİN SURİYE'DE VURDUĞU TESİSLER, UYDUDAN İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği operasyonun yankıları dünyada sürerken; yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.
ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği operasyonun yankıları dünyada sürerken; yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. CNN International'ın edindiği uydu görüntüleri, vurulan bölgelerdeki yıkımı ortaya koydu.
SALDIRIDAN ÖNCEKİ VE SONRAKİ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI
Amerikan CNN International'ın internet sitesinin manşetinde, Suriye'deki üç tesisin hava saldırısından önce ve sonraki fotoğrafları yer aldı.
KİMYASAL SİLAH ÜRETİLEN 3 YER AĞIR HASAR ALDI
Fotoğraflara göre, Esed rejimi ve Rusya'nın iddia ettiğinin aksine, Suriye'de kimyasal silah ürettikleri iddiasıyla vurulan üç yer ağır hasar aldı.
105 FÜZE FIRLATILMIŞTI
Cumartesinin ilk saatlerinde ABD, Fransa ve İngiltere Suriye'deki üç tesise 105 füze fırlatmıştı.
Saldırıların başlamasının hemen ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump, vurulan üç bölgenin Esed rejiminin kimyasal programını yürüttüğü tesisler olduğunu söylemişti.
RUSYA: 103 FÜZEDEN 71'İ HAVADA VURULDU
ABD bütün füzelerin hedeflerini vurduğunu iddia ederken, Suriye'nin destekçisi Rusya 103 füzeden 71'inin havada vurulduğunu öne sürmüştü.
Kaynak: haberinburada
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