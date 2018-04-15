Rus Vekillerle Görüşen Esad'dan Abd'yi Çıldırtacak Sözler!
Arap Birliği Zirvesinde Türkiye Karşıtı Bildiri Çıkartılacak, Bae'de İşin İçin De!
'suriye'ye Bir Operasyon Daha Olacak Mı' Sorusuna İngiltere'den Yanıt
'türkiye Ekonomik Krize Gidiyor' Diyen Muhalefeti Topa Tuttu!
Doğuma Günler Kala Özcan Deniz'den Eşine Servetlik Hediye
5 Üniversitelinin Can Verdiği Feci Kazada, Kahreden Kokoreççi Detayı!
Çin Uçağında Panik Anları! Saldırgan, Bir Görevliyi Rehin Aldı
Bakan Net Konuştu: Abd'nin Operasyonu Türk Turizmini Etkilemez
Beşiktaş'ın Gizli Kahramanı Caner Erkin
Kritik Ankara Ziyareti Öncesi Nato'dan Türkiye'ye Destek Çağrısı
Cani Evlat, İşitme Engelli Anne Ve Babasını Pompalı Tüfekle Katletti
Silahla Taksi Durağını Basan Eski Kahya Dehşet Saçtı: 2 Yaralı
Suriye'yi Vuran Abd, Fransa Ve İngiltere'den Yeni Hamle!
Şişe Atma Meselesi Yüzünden Yanlış Kişiyi Öldürdü
Dışişleri Bakanlığına 10 Yılda 2,7 Milyon Liralık Mobilya Alınmış
Formula 1'de Sezonun Üçüncü Yarışını Daniel Ricciardo Kazandı
Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Eljif Elmas Takımdan Ayrılmak İstiyor
10 Yıl Önceki Cinayetin Sırrı Çözüldü, Katil Cenazeye De Katılmış
Fenerbahçe Giuliano'nun Bonservis Bedelini Belirledi
Yıkım Büyük! Abd'nin Suriye'de Vurduğu Tesisler, Uydudan İlk Kez Görüntülendi

Yıkım Büyük! ABD'nin Suriye'de Vurduğu Tesisler, Uydudan İlk Kez Görüntülendi

YIKIM BÜYÜK! ABD'NİN SURİYE'DE VURDUĞU TESİSLER, UYDUDAN İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği operasyonun yankıları dünyada sürerken; yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Tarih : 15 Nisan 2018, 11:50
Puan Ver : Yıkım Büyük! Abd'nin Suriye'de Vurduğu Tesisler, Uydudan İlk Kez Görüntülendi(9/10)5

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği operasyonun yankıları dünyada sürerken; yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. CNN International'ın edindiği uydu görüntüleri, vurulan bölgelerdeki yıkımı ortaya koydu.

SALDIRIDAN ÖNCEKİ VE SONRAKİ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Amerikan CNN International'ın internet sitesinin manşetinde, Suriye'deki üç tesisin hava saldırısından önce ve sonraki fotoğrafları yer aldı.

KİMYASAL SİLAH ÜRETİLEN 3 YER AĞIR HASAR ALDI

Fotoğraflara göre, Esed rejimi ve Rusya'nın iddia ettiğinin aksine, Suriye'de kimyasal silah ürettikleri iddiasıyla vurulan üç yer ağır hasar aldı.

105 FÜZE FIRLATILMIŞTI

Cumartesinin ilk saatlerinde ABD, Fransa ve İngiltere Suriye'deki üç tesise 105 füze fırlatmıştı.

Saldırıların başlamasının hemen ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump, vurulan üç bölgenin Esed rejiminin kimyasal programını yürüttüğü tesisler olduğunu söylemişti.

RUSYA: 103 FÜZEDEN 71'İ HAVADA VURULDU

ABD bütün füzelerin hedeflerini vurduğunu iddia ederken, Suriye'nin destekçisi Rusya 103 füzeden 71'inin havada vurulduğunu öne sürmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yıkım  Büyük  Abd  Nin  Suriye  De  Vurduğu  Tesisler  Uydudan  İlk  Kez  
Görüntülendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER