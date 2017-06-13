İşte 13.06.2017 Tarihli Güncel Altın Fiyatları!
Çipli Kimlik Kartları İle İlgili Flaş Karar!
Gözaltına Alındığı Operasyonda Şok Detaylar
Suudi Arabistan'dan Flaş Bein Sports Kararı
Hastaneye Yaralı Getirdikleri Kadın Ölünce Kaçtılar
Sızma Girişimindeki Pkk'lılar F-16'larla Etkisiz Hale Getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sanatçı Ve Sporculara İftar Verdi
Emniyetten Pervin Buldan Açıklaması
İstanbul'da Toplu Ulaşım Bayramda İndirimli Olacak
Marmara Ve Ege'de Deprem! İşte Depremin Merkez Üssü
Yunanistan'da Yıkılan Binalar Var
Acil Zayıflamak İçin Ne Yapabilirim? Diyorsanız...
Amerika'da Baby Shower Partisi
İngiliz Klasiği 3 Tekerlekli Otomobil Türkiye'ye Geliyor
Katar Ablukayı Kırdı! Gemi Limana Ulaştı
Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 9.55'e Çıktı
En Değerli Futbolcu Neymar
Pkk'lı Teröristlerden Üs Bölgesine Hain Saldırı
Depremin Ardından Herkes Eski Chp'li Vekilin Tweet'ini Konuşuyor
Tesadüfen Deprem Anını Kaydettiler

yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.55'e çıktı

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 9.55'E ÇIKTI

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.55'e çıktı

Tarih : 12 Haziran 2017, 16:31
Puan Ver : Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 9.55'e Çıktı(5/10)3


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (MB) Beklenti Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.55'e ve büyüme beklentisi de yüzde 3.4'e yükseldi.



MB Haziran ayı Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında bir önceki anket döneminde yüzde 9.53 olan yıl sonu enflasyon (TÜFE) beklentisi yüzde 9.55'e yükseldi. Buna karşılık, 12 ay sonraki TÜFE beklentisi yüzde 8.41'den bu anket döneminde yüzde 8.32'ye düştü.



Bir yıl sonra dolar beklentisi 3.90 lira



Ankette dolar kuru beklentisi sorusuna verilen yanıtlara göre bir önceki anket döneminde 3.80 lira olan 2017 yıl sonu dolar beklentisi bu anket döneminde 3.76 liraya geriledi. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi de 3.94 liradan 3.90 liraya geriledi.



Cari açık



Bir önceki anket döneminde 35.6 milyar dolar olan 2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bu anket döneminde 35.8 milyar dolara yükseldi. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 38.3 milyar doları ve 38.7 milyar doları olarak gerçekleşti.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Yıl  Sonu  Enflasyon  Beklentisi  Yüzde  955  E  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER