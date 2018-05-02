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Yılan ısırınca inek dışkısına gömdüler, bütün köy oturup izledi

YILAN ISIRINCA İNEK DIŞKISINA GÖMDÜLER, BÜTÜN KÖY OTURUP İZLEDİ

Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadının kocası, eşini hastaneye götürmek yerine bölgede tanınan bir yılan avcısından yardım isteyince inek dışkısına gömülen kadın hayatını kaybetti.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 02:20
Puan Ver : Yılan Isırınca İnek Dışkısına Gömdüler, Bütün Köy Oturup İzledi(8/10)4

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh'deki Bulandshahr'da yaşayan 35 yaşındaki Devendri isimli kadını odun toplarken yılan soktu. Yılan avcısı bir adamın eşine kadını inek dışkısına gömmesini tavsiye etmesi üzerine kadın hayatını kaybetti.

HASTANEYE GÖTÜRMEK YERİNE YILAN AVCISI ÇAĞIRDI

Yılan tarafından ısırılan kadın eve koşarak durumu kocası Mukesh'e anlattı. Adam eşini hastaneye götürmek yerine zehri çıkarmakta başarılı olabileceğini öne süren Murarey adında bir yerel yılan avcısını çağırdı.

75 DAKİKA BEKLEDİ

Yılan avcısının talimatıyla inek dışkısına gömülüp 75 dakika bekletilen kadın hayatını kaybetti. Evin etrafından oturup kadının akıbetini izleyen köylüler de olaya tanıklık etti.

"ÖLECEĞİNİ ASLA DÜŞÜNMEDİM"

Eşinin yılan avcısına götürmeden önce koluna ip bağlayıp öğütülmüş bir toz sürdüklerini anlatan koca, "Onun öleceğini asla tahmin etmedim" dedi. Yılan avcısı adam hayvanın bir kobra olduğunu düşündüğünü ve kadının ölüm sebebinin gömülmesi olduğunu iddia etti.

5 çocuk annesi kadın hayatını yitirirken polis, olayla ilgili kendilerine herhangi bir şikayet gelmediğini açıkladı.





 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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