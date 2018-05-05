Hindistan'da Toplu Tecavüze Uğrayan Genç Kızı Öldürerek Yaktılar
Pasifik'in Cenneti Hawaii, 2 Gündür Cehennemi Yaşıyor! Önce Deprem Oldu, Sonra Volkan Patladı
'yılan Yuvası' Deyip, İmza Veren Seçmenlere Ateş Püskürdü!
Tek Tek Araştırıyorlar! Mhp'de Fetö Teyakkuzu
7 Yıl Sonra Şampiyonluk Geldi!
Muharrem İnce: Baba Bugünü Görmeni İsterdim
Meteorolojiden Ankara'ya Yeni Sel Uyarısı!
Chp,İyi Parti, Sp, Dp Millet İttifakı Ysk'ya Sunuldu!
İtiraf Etti! Kokain Kullanıp Genç Çifti Bıçaklayarak Öldürmüş
Pikniğe Giden Öğrencilerin Üzerine Yıldırım Düştü: 12 Yaralı
Türk İşçiyi Gözaltına Alan Yunanistan'dan Geri Adım Geldi
Erdoğan'dan İnce'nin Adaylığına İlk Yorum Geldi
Fenerbahçeliler, Beşiktaş Maçına Bu Halde Geldi
İlk Kez Bu Kadar Net Çekildi! Rus Kozmonot Uzaydan Ayın Batışını Yayınladı
Neymar İle Ronaldo Aynı Takımda Buluşuyor
Adaylığı Eleştiren Damat Caner'den 15 Temmuz Videolu Yanıt
Motosikletli Maganda Yayaların Arasına Daldı, Küçük Kızı Böyle Ezdi
Chp'nin Adayı Muharrem İnce: 35 Yıllık Ülkücüyüm
Başbakan Muhalefete İttifak Eleştirisi: Bizim Çatımızı Millet Çattı
Belediye Başkanı'ndan Sel Yorumu: 500 Yılda Bir Olur

'Yılan yuvası' deyip, imza veren seçmenlere ateş püskürdü!

'YILAN YUVASI' DEYİP, İMZA VEREN SEÇMENLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Bahçeli, Meral Akşener'in 100 bin imza toplamasıyla ilgili, "Hafta içi FETÖ'nün siyasi seçmen kısmına dikkat çektim. Anladım ki yılanın deliğine çomağı sokmuş, taşı adresine fırlatmışım." dedi.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 19:10
Puan Ver : 'yılan Yuvası' Deyip, İmza Veren Seçmenlere Ateş Püskürdü!(10/10)6

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir. Sahte ve sanal ittifaklar millete yabancı ve yalancıdır."

"MİLLET DEĞİL ZİLLET, İLLET ÇATISI FETÖ HARCIYLA ÖRÜLMÜŞTÜR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli şunları söyledi:

Cumhur İttifakı, Türkiye'yi ve Türk milletini istiklal içinde istikbalin zirvelerine taşıyacak; huzur, demokrasi, refah, özgürlük, milli birlik ve kardeşliği en üst düzeyde temin edecektir. Hafta içi FETÖ'nün siyasi seçmen kısmına dikkat çektim. Anladım ki yılanın deliğine çomağı sokmuş, taşı adresine fırlatmışım. (Millet İttifakı) neyiniz milleti temsil etmektedir ki ittifakınız millet olsun? Millet değil zillet, illet çatısı FETÖ harcıyla örülmüştür.

"HADDİNİ BİL, EDEBİNİ ADABINI TAKIN"

Bir hanım olması sebebiyle İP'in başındaki şahsiyete karşı bir söz söylemekten ar ederim. Bu durum, kadınlara, kadınlık onuruna hürmetimden dolayıdır. Ancak, haddini hududunu bilmesi, adap ve edebini takınması hususunda da kendisini açıkça ikaz etmek isterim.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   Yılan  Yuvası    Deyip  İmza  Veren  Seçmenlere  Ateş  Püskürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER