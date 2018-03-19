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Yılanlara Fısıldayan Adamın Sonunu Kral Kobra Getirdi
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Yılanlara Fısıldayan Adamın Sonunu Kral Kobra Getirdi

YILANLARA FISILDAYAN ADAMIN SONUNU KRAL KOBRA GETİRDİ

Dünya'nın önde gelen yılan terbiyecilerinden biri olan Malezyalı Ebu Zarin Hüssin, önceki gün bir kral kobra tarafından ısırılarak hayatını kaybetti.

Tarih : 19 Mart 2018, 13:20
Puan Ver : Yılanlara Fısıldayan Adamın Sonunu Kral Kobra Getirdi(7/10)3

Dünya'nın önde gelen yılan terbiyecilerinden biri olan ve yılanlarla iletişime geçerek onları uysallaştıran Malezyalı Ebu Zarin Hüssin, bir kral kobranın saldırısına uğradı. Zehirlenen Hüssin olay yerinde hayatını kaybetti.

YILANLAR ÜLKEDE BÜYÜK SORUN

Malezya'daki yılan sorunu en çok bölgede yaşayanları zor durumda bırakıyor. Öyle ki Malezyalılar bazen evlerinde bazen de iş yerlerinde yılan bulabiliyor… Bu sebeple ilk yardım ve itfaiye ekipleri bünyesinde yılanlarla mücadele eden birimler oluşturuluyor.

YILANLARLA MÜCADELENİN BAŞINDAYDI

Bu birimlerden birinin başında da 33 yaşındaki Ebu Zarin Hüssin vardı. Hüssin, kariyeri boyunca yüzlerce yılanı öldürmeden toplayarak bölgede nam salmış bir isimdi. Yılanlarla iletişime geçerek onları sakinleştirmenin yöntemini bulan Hüssin, önceki gün ülke basınının gündemindeydi.

KRAL KOBRA ISIRINCA HAYATA VEDA ETTİ

Malezya'da düzenlenen " Yetenek Sizsiniz Asya" bile yarışan ve bir yıldız olarak ünlenen Hüssin, gittiği bir evde yakaladığı bir yılan tarafından ısırıldı. Kısa süre sonra ilk yardım ekipleri olay yerine gelse de yılanın zehri genç adamın vücuduna yayıldı. Hüssin hakkında konuşan arkadaşları, "Yılanlarla çok iyi anlaşıyordu. Çok defa yılanlar tarafından ısırıldı ama hiçbirinde bu kadar büyük bir kral kobra tarafından ısırılmamıştı" dedi.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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