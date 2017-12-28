YILBAŞI GECESİ O SES'E ÇIKACAK İKİ BOMBA İSİM DAHA BELLİ OLDU
Ünlü şovmen Cem Yılmaz'ın sunacağı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Aleyna Tilki'den sonra Cenk Tosun ve Yılmaz Vural'ın da sahne alacağı netleşti.
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için sahneye çıkarak şarkı söyledi. Görüntüler sosyal medyaya sızdı.
CENK'İN PERFORMANSI MERAK KONUSU
Cenk Tosun'un "O Ses Türkiye" programının yılbaşı bölümü için şarkı söylediğine dair görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntünün paylaşılmasının ardından Cenk'in performansı merak konusu oldu.
YILMAZ VURAL DA SAHNE ALIYOR
Cenk Tosun'a ek olarak futbol dünyasının renkli ismi, deneyimli teknik adam Yılmaz Vural da programda sahne alacak.
Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural;
Kaynak: haberinburada
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