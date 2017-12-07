YILBAŞI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ HİNDİYE ZAM GELİYOR
Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindinin kilogram fiyatının, geçen yıla göre yüzde 16 oranında artışla 13-14 TL olması bekleniyor.
Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindinin kilogram fiyatının, geçen yıla göre yüzde 16 oranında artışla 13-14 TL olması bekleniyor. Yılbaşı gecesi 700 bine yakın hindi tüketilmesi tahmin ediliyor.
"ÜRÜNLER BAKANLIK KONTROLÜNDE"
Yılbaşına günler kala Türkiye'deki hindi sektörü de hazırlıklarını tamamladı. En büyük 5 üretici firmadan biri olan Bahar Tavukçuluk Yönetim Kurulu Başkanı ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, yılbaşının yaklaşmasıyla hindinin yine çok konuşulur olduğunu söyledi. Bu yılbaşında 600-700 bin hindi tüketilmesini öngördüklerini belirten Bahar, "Biz firma olarak 60-65 bin civarında hindi etini Türkiye'deki bütün raflara sunacağız. Türkiye'de 5 firma var. Raflarda olan ürünlerin tamamı bakanlık kontrolünde" dedi.
KİLO FİYATI; 13-14 LİRA
Geçen yılbaşında hindi kilogram fiyatının 11-12 lira düzeyinde olduğunu hatırlatan Ali Bahar, yılbaşı hindisi için fiyatların piyasada son 15 günde belirlendiğini, bu yılki tahminlerinin 13-14 lira olduğunu kaydetti. Bu fiyat tahmininin biraz düşebileceği veya yükselebileceğini dile getiren Bahar, şöyle dedi:
"Dişi hindinin karkas ağırlığı 8-9 kilogramdır. Erkek hindi ise 16-17 kilogram ve neredeyse bir kuzu kadardır. Fakat yılbaşı için 4-5 kilogramlık özel hindi üretilir. Yani hindiler o kilogramdayken kesimi yapılır. Yılbaşı nedeniyle hem parçalı, hem de 5-7 kilogramlık bütün hindi satışları yapılıyor."
KİŞİ BAŞI TÜKETİM; 630 GRAM
Türkiye'deki kişi başına hindi tüketiminin 630 gram olduğunu ve hızla yükseldiğini aktaran Ali Bahar, hindiyi sadece yılbaşında tüketilen et konumundan çıkarmak istediklerini söyledi. Hindi etinin çok değerli olduğunu belirten Bahar, şöyle devam etti:
"Çünkü kırmızı etten daha yüksek proteine, beyaz etten daha düşük yağ oranına sahip. Bu, hindi etini özellikle sağlık açısından çok geçerli bir et haline sokuyor. Tüketim sadece yılbaşıyla sınırlı kalmamalı. Yılın her döneminde halk sağlığı açısından, özellikle çocuklar ve diyet yapanlar için çok doğru bir tüketim olduğunu düşünüyoruz."
EN ÇOK TÜKETİM İSTANBUL VE ANTALYA'DA
Hindi etinin daha çok tüketimi için sos kültürünün gelişmesi gerektiğini, sosun çok yakıştığı bir et türü olduğunu aktaran Ali Bahar, yılbaşında en çok hindi tüketiminin İstanbul ile turistik otellerin yoğun olduğu Antalya'da yapıldığını söyledi. Hindi ihracatıyla ilgili de bilgi veren Bahar, 2009'dan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri, Afrika ülkeleri, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Suriye ve Irak'a ihracat yapıldığını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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