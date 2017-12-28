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Yılbaşında 250 Bin Kişi Tatile Çıkıyor

YILBAŞINDA 250 BİN KİŞİ TATİLE ÇIKIYOR

Bu yılbaşında 250 bin kişi tatile çıkmaya hazırlanıyor. Otel rezervasyonları şimdiden yüzde 90 doluluğa ulaştı. Yurt içinde Uludağ, yurt dışında ise Bulgaristan gözde tatil mekanları arasında yer alıyor.

Tarih : 28 Aralık 2017, 12:30
Puan Ver : Yılbaşında 250 Bin Kişi Tatile Çıkıyor(8/10)4

Her yıl turizm sektöründe ciddi bir hareketlilik oluşturan yılbaşı tatili, 2017'nin son günlerini de canlandıracak. Bu yıl hafta sonuna denk gelen yılbaşı tatilinde 200 bini paket, 50 bini de bireysel olmak üzere yaklaşık 250 bin kişi tatile çıkacak. Uludağ, Kartalkaya, Erzurum/Palandöken, Kartepe, Erciyes ve Sarıkamış gibi kayak merkezleri öne çıkarken, Afyonkarahisar, Bursa ve Yalova'daki termal tesisler de yılbaşı tatilinden nasibini alacak. Kıyı otellerinin yüzde 70'i kapalı olsa da kalanların büyük bir bölümü sanatçılı programlarla otellerini dolduracak.

YÜZDE 15'İ YURTDIŞINA GİDECEK

Yurtdışında Kıbrıs öne çıkarken, özellikle Bulgaristan, Yunanistan gibi komşu ülkeler Türk tatilci akınına uğrayacak. Bu yıl bireysel alımlar ve paket turlarla yaklaşık 500 milyon TL'lik hacim oluşacak. Geçen yıl 1 Ocak'ın pazar gününe denk geldiğini hatırlatan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, "Bu yıl 1 Ocak'ın pazartesi gününe gelmesi ve tatilin 3 güne çıkması sektörü ciddi oranda hareketlendirdi. Üye acentelerimizden aldığımız bilgiye göre yılbaşı turlarında 2018'e göre ortalama yüzde 30 artış yaşandı" dedi. Yılbaşı tatilinde 2 gece 3 gün ve 3 gece 4 günlük turlara yönelik yüksek talep olduğunun altını çizen Ulusoy, "Bununla birlikte yılbaşı tatilini kapsayan 3 günlük sürede günübirlik turlar da ilgi görüyor" diye konuştu. Ulusoy, tatile çıkacakların yaklaşık yüzde 15'inin yurtdışını tercih ettiğini belirtti. TÜROFED Başkanı Osman Ayık da, yılbaşında kayak otellerinin öne çıktığını belirterek, "Bu otellerin hemen hepsinde rezervasyonlar yüzde 90'ları yakaladı. Önümüzdeki 10 günde yüzde 100'ü yakalar" dedi. Ayık, açık olan kıyı otellerinde de sanatçılı programların düzenlendiğini aktardı.

ULUDAĞ YİNE GÖZDE

Jolly Tur Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu, yılbaşında yine Uludağ'ın ön plana çıktığını belirterek, "Ayrıca Bursa Gölyazı, Kars, Abant, Kartepe, Ilgaz ve Palandöken turlarına da yoğun bir rağbet var" dedi. Bu yıl kültür turlarına da yoğun ilgi olduğunu belirten Develioğlu, geçen yılın aynı dönemine göre satışların iki kat arttığını kaydetti.

"KURU SABİTLEDİK"

PRONTOTOUR Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, satışların bu yılbaşında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttığını belirterek, "Yaklaşık 3 bin kişiyi yurtdışına taşıyacağız. Kontenjanımızın yüzde 90'ını doldurduk. Bu yıl Bulgaristan kayak turları ve Kuzey Işıkları turları yoğun ilgi görüyor. Özellikle 2 gece 3 günlük turlara ilgi yüksek" dedi. Kurdaki hareketliliği turlarına çok yansıtmadıklarını vurgulayan Onaran, "Kur 4.54 olduğunda biz bunu 4.34'te sabitledik, kur desteği yaptık" diye konuştu. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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