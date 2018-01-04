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Yıldırım Demirören: Gelecek Sezon Video Hakem Sistemine Geçeceğiz

YILDIRIM DEMİRÖREN: GELECEK SEZON VİDEO HAKEM SİSTEMİNE GEÇECEĞİZ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "Hakemlerimizin arkasındayız. Gelecek sezon Video Hakem Sistemine geçeceğiz." dedi.

Tarih : 04 Ocak 2018, 20:20
Puan Ver : Yıldırım Demirören: Gelecek Sezon Video Hakem Sistemine Geçeceğiz(10/10)6

TFF Başkanı Yıldırım Demirören açıklamalarda bulundu. Demirören, "Gelecek sezon Video Hakem Sistemine geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Demirören'in ifadeleri şu şekilde:

"İlk yarıda hata yapan hakem arkadaşlarımız oldu. Hakem nasıl yanlış taktik verdiyse, kaleci nasıl topu elinden kaçırdıysa sizler de hata yaptınız. Sizler hata yaptığınızda günlerce konuşuluyor. Yapılan yorumlardan etkilenmeyiniz.

"GELECEK SEZON VAR UYGULAMASINA GEÇECEĞİZ"

Kurum olarak hakemlerimizin arkasındayız. Beklentimiz minimum hata, maximum futbola katkı. Gelecek sezon VAR uygulamasına geçeceğiz"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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