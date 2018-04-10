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YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 8 KORUCU YARALANDI


Yıldırım düşmesi sonucu 8 korucu yaralandı
Tarih : 10 Nisan 2018, 22:00
Puan Ver : Yıldırım Düşmesi Sonucu 8 Korucu Yaralandı(9/10)5

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde yoğun yağışlar sebebiyle şimşeğin çakması sonucu 1'i ağır olmak üzere 8 güvenlik korucusu yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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