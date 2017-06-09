

Ankara'da karne dağıtım töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım çocuklara hitaben yaptığı konuşmada "Sizlere çok güveniyoruz. Geleceğimiz sizlere emanet" dedi. Binali Yıldırım düzenlenen törende kendisi ile ilgili hatırlarını da paylaştı.Başbakan Binali Yıldırım karne dağıtımı törenininde konuşuyor.







Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti: Sevgili gençler siz artık önümüzdeki günlerde dinlenmeyi, gezmeyi fazlasıyla hak ediyorsunuz. Şimdi tatil zamanı. Hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz için yoğun bir dönem geçti. Artık bugün ara veriyoruz.







Yıldırım ,"Hepimiz bu sıralardan geçtik, karne heyecanı yaşadık ama siz şanlısınız. Memleketimizin imkanları artık daha fazla" dedi.







Binali Yıldırım, 'bir öğrenci için en güzel örnek öğretmenidir, hepimizin böyle oldu" diye konuştu.







kaynak:internethaber