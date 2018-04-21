YILDIRIM TELEFONLA ARADIĞI ERDOĞAN'DAN CEVAP ALAMADI!
Yıldırım, partisinin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti.
"ÇUBUK'A KADAR METROYU UZATACAĞIZ, HAYIRLI OLSUN"
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa'dan Ankara'ya gelenlerin hayal kırıklığı yaşadıklarını, şimdi havalimanından şehre gelenlerin modern Türkiye'nin başkentinin güzellikleriyle karşılaştıklarını belirterek, "Esenboğa Havalimanı'na metro yapacağız. Çubuk'a kadar da metroyu uzatacağız. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
ERDOĞAN TELEFONA CEVAP VERMEDİ
Salondaki gençlerin Yıldırım'a "Reisi ara" diye seslenmesi üzerine Yıldırım, telefonunu isteyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Telefonun cevap vermemesi üzerine Yıldırım, "Gençler, vakit kalırsa bize dönecek şu anda meşgul." dedi.
Kaynak: haberinburada
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