YILDIRIM: TRUMP, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARAMAYA CESARET EDEMEDİ
Meclisteki bütçe görüşmelerinde konuşan Başbakan Yıldırım, Kudüs konusunda Türkiye'nin tavrının net olduğunu belirterek "Trump bu yüzden Erdoğan'ı aramaya cesaret edemedi" dedi.
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı Meclisteki bütçe görüşmelerinde de gündeme geldi.
"TRUMP, ERDOĞAN'I ARAMAYA CESARET EDEMEDİ"
Başbakan Binali Yıldırım, Kudüs konusunda Türkiye'nin tavrının net olduğunu, Kudüs'ü asla İsrail'in başkenti olarak kabul etmeyeceğini belirterek "ABD Başkanı Trump, Sayın Cumhurbaşkanımızı aramamıştır. Çünkü Cumhurbaşkanımızın görüşü belli olduğu için aramaya cesaret edememiştir" dedi.
"TÜRKİYE, DÜNYANIN VİCDANINI HAREKETE GEÇİRMEYE ÇALIŞTI"
Başbakan Binali Yıldırım, şöyle konuştu:
ABD'nin Kudüs kararının hem uluslararası hukuka hem de BM'nin Kudüs konusunda aldığı bütün kararlara terstir ve yok hükmündedir. Dünyada hiçbir ülke, hiçbir vicdan sahibi bu kararı onaylamadı. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz günlerdir dünyanın vicdanını harekete geçirmeye çalışmaktadır. Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün Türkiye'de olması tesadüf değildir. Çarşamba günü de İslam İşbirliği Zirvesi İstanbul'da toplanıyor. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanları, Türkiye'de bu toplantıda bir araya gelecek. Mesele çok ciddi.
Kaynak: haberinburada
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