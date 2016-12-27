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YILDIRIM VE BAHÇELİ ANLAŞTI, O MADDELER DEĞİŞİYOR


YILDIRIM VE BAHÇELİ ANLAŞTI, O MADDELER DEĞİŞİYOR
Tarih : 27 Aralık 2016, 14:32
Puan Ver : Yıldırım Ve Bahçeli Anlaştı, O Maddeler Değişiyor(5/10)7


Çankaya Köşkü'nde bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli, komisyonda görüşülen ancak AK Parti içinden de gelen itirazlar üzerine anayasa teklifindeki bazı maddelerin değişmesi yönünde anlaşmaya vardı.



Liderlerin yaptığı görüşmede 'Yedek Milletvekilliği'ne ilişkin maddede değişiklik yapılması konusunda mutabakata varıldı. Buna göre 'Yedek Milletvekili' ifadesi çıkarılacak. Ancak uygulamadan vazgeçilmeyecek.



Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin 'Doğuştan Türk vatandaşı olmayanlar' ifadesi tekliften çıkarılacak.



Değiştirilmesi düşünülen bir diğer madde ise HSYK yapısını düzenleyen madde. Üye sayıları değiştirilecek.



Bugün 3. maddeden görüşmeler başlasa da, 'Yedek Milletvekilliği 5. maddesi'ninde görüşmeler sırasında ele alınması bekleniyor.



Ayrıca yapılan görüşmede Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye El Bab ile ilgili bilgi verdi. Olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.



 



kaynak:habertürk








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