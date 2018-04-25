Son Dakika! Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül'e uyarı: Aday olursan ne eski ne de yeni yerine yaranabilirsin!

İspanya dönüşü gazetecilierin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Abdullah Gül'ün olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili "Önemli bir siyasi hareketten ayrıldığımızda ne ayrıldığın siyasi harekete ne de yeni yerine yaranabilirsin. Tecrübeler bunu göstermiştir." dedi.

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Kaynak: haberinburada