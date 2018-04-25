24 Haziran'la İlgili Kritik Karar! Öğretmenlere Seçim İzni Verildi
40 Milyon Takipçili Guru, 16 Yaşındaki Kıza Tecavüzden Suçlu Bulundu
Yıldırım'dan Gül'e Adaylık Uyarısı: Yaranamazsın!
Olaylı Derbinin Faturası Ağır Oldu! İşte Pfdk'nın Verdiği Cezalar
Alkışlanacak Hareket! Saniyeler İçinde Yaşama Böyle Yol Verdiler
İlk Gören Cansız Manken Sandı, Korkunç Gerçek Polis Gelince Anlaşıldı
Tolgay Arslan Derbi Kararına Tepki Gösterdi: Konuşursam Ceza Alırım
Beşiktaş Taraftarından Yönetime Mesaj: Sahaya Çıkma Taraftar Arkanda!
Ricardo Quaresma, Portekiz'de Diktatörlüğün Sona Ermesini Kutladı
Komisyondan Geçti! 20 Yeni Üniversite Kuruluyor
Sevgilisini Kanlar İçinde Bırakan Cani: Alkollüydüm, Hatırlamıyorum
Adana'da Termometreler 39'u Gösterdi
Rtük Artık İnternet Yayınlarına Da Denetim Getirebilecek
Yüksekten Düşen Adamı Kurtarmak İsterken Feci Şekilde Can Verdi
Roma'nın Umudu Yeni Bir Barcelona Dönüşü!
Profesörü Yıkan Haber! 35 Yıllık Evli, 9 Çocuğu Var Ama Kısırmış
Kara Kutu Çözülüyor! Pilot, Jetin Burnunu 51 Kez Kaldırmaya Çalışmış
Tcdd'den İlaçlama Uyarısı: 10 Gün Boyunca Raylara Yaklaşmayın
Beşiktaş'tan Tff'nin Derbi Kararına İlk Tepki
Bölünecek Üniversite Sayısı 13'e Yükseldi! Isparta, Afyon Ve Eskişehir'e Yeni Üniversiteler Geliyor

Yıldırım'dan Gül'e adaylık uyarısı: Yaranamazsın!

YILDIRIM'DAN GÜL'E ADAYLIK UYARISI: YARANAMAZSIN!

Son Dakika! Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül'e uyarı: Aday olursan ne eski ne de yeni yerine yaranabilirsin!

Tarih : 25 Nisan 2018, 19:20
Puan Ver : Yıldırım'dan Gül'e Adaylık Uyarısı: Yaranamazsın!(5/10)1

İspanya dönüşü gazetecilierin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Abdullah Gül'ün olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili "Önemli bir siyasi hareketten ayrıldığımızda ne ayrıldığın siyasi harekete ne de yeni yerine yaranabilirsin. Tecrübeler bunu göstermiştir." dedi.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yıldırım  Dan  Gül  E  Adaylık  Uyarısı  Yaranamazsın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER