

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yıllardır süren kavgaların bitmesi adına Karadeniz ekibinin başkanı Muharrem Usta tarihi bir adım attı...







Bordo-Mavililer'in yeni mabedi Şenol Güneş Stadı'nın açılışı için Usta, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı da davet etti. Usta'nın bu davranışından Aziz Yıldırım'ın bir hayli memnun olduğu ortaya çıkarken ikilinin arasında buzları eriten, iki camia arasında tarihi bir dostluk adımının atılacağı bir konuşma gerçekleşti...







Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Aziz Yıldırım ile telefonda görüşüp “Gelirseniz çok mutlu oluruz” diyerek teklifini yaptı... Başkan Yıldırım ise bu sözlere teşekkür ederek şu ifadelerle yanıt verdi:







“Sayın başkan, ben bu tekliften dolayı çok memnun oldum. Çok önemli bir gece olacak Trabzonspor için... Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri, bakanlarımız ve çok önemli konuklar olacak. Orada bana karşı yapılacak bir hareket, bir söz, tüm açılışa gölge düşürebilir. Gelmeyi çok isterim ancak Trabzonspor camiası için tarihi gecenin önüne geçmek, değerli konukların önünde bu tarz bir olay yaşanmasını istemem. Nazik davetiniz için teşekkür ederim ancak Trabzon-F.Bahçe maçında orda olmam daha doğru olur. O maça gelmek isterim, inşallah da orada olacağım.”







kaynak:habertürk