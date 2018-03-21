YILDIZ FUTBOLCU, CENK TOSUN'U YERE GÖĞE KOYAMADI
Everton'un ünlü oyuncusu Theo Walcott, "Cenk Tosun'un bizde olması büyük şans. Önünüzde böyle büyük bir adam varsa işiniz kolay" dedi.
Beşiktaş Everton'a sattığı Cenk Tosun'un eksikliğini şiddetle hissederken, o Ada'da gündem olmayı sürdürüyor. Beşiktaş'tan ara transferde 22 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olan Cenk Tosun, son 3 maçta attığı 4 golle, Ada'yı salladı. Müthiş performansıyla ve kişiliğiyle takım arkadaşlarının da sevgi ve saygısını kazanan Cenk Tosun'u arkadaşı Theo Walcott, Everton'un resmi internet sitesine konuyla ilgili röportaj verdi.
Akşam'ın haberine göre; kendisi de ara transferde Arsenal'den gelen sağ kanat oyuncusu Theo Walcott, takım arkadaşını öve öve bitiremedi. İşte İngiliz Walcott'un Cenk Tosun hakkındaki görüşleri:
"UYUM SAĞLAMAK HİÇ KOLAY DEĞİL"
Hocamız her zaman bana topu Cenk'in bulunduğu bölgeye göndermemi söylüyor. Ben de bunun için elimden geleni yapıyorum. Cenk'i Stoke maçında daha iyi tanıdım. O maçta sınıfını gösterdi. Her zaman daha iyisi için çalışıyoruz. Premier Lig'e gelip de bu kadar kısa zamanda farklı bir ülkeye ve kültüre alışmak hiç kolay değil. Bu zaman alacak bir şey. Ancak Cenk kısa sürede bu sorunu aşmış görünüyor. Takıma çok iyi yerleşti. O harika bir bitirici ve harika bir adam. Onun için gerçekten çok ama çok mutluyum.
"GELECEK SEZON DAHA İYİ OLACAK"
Şüphesiz önümüzde böyle büyük bir oyuncu olduğunda ve onu bu bölgeye koyduğunuzda bir kanat oyuncusu için de hücum etmek kolaylaşıyor. İstediğim tek şey buydu. Onu bir sürü ortayla beslemeyi seviyorum. Tosun kıskanılacak, rekor kıran bir oyuncu. Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde taşıyan oyuncu. Her zaman hedefler konusunda yargılanacağım ancak takım kazanıyor ve farklı yollarda katkıda bulunursam ben de mutlu olurum. Tabii ki gol atmak istiyorum ama önemli olan sonuç almak. Mevsimi iyi bitirirsek gelecek sene bizim için her şey daha iyi olacak."
Kaynak: haberinburada
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