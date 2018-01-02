Fransa Ligi'nin gol kralı olan Paris Saint-Germain'in Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani, balık tutmanın kendisini daha iyi bir futbolcu yaptığını belirtti.

"BALIK TUTMAK BENİ RAHATLATIYOR"

İngiliz basınına röportaj veren Cavani, "Balık tutmak beni rahatlatıyor, sakinleştiriyor. Bir forvet olarak gözlerimi de geliştiriyor. Balığı yakalamak için doğru anı beklemelisiniz. Futbolda da gol atmak ile aynı durum. Hücum etmek için doğru anı beklemeniz lazım. Balığı yakalamak için sabırlı ve uyanık olmalısınız. Bir anda hamlenizi hızlıca yapmalısınız. Futbolda da saldırmak için doğru anı beklersiniz" diye konuştu.

26 MAÇTA 25 GOL KAYDETTİ

Paris Saint-Germain tarihinin en golcü oyuncusu olan 30 yaşındaki golcü forvet, bu sezon PSG'de toplam 26 maça çıkarken 25 gol ve 4 asist kaydetti.

Kaynak: haberinburada