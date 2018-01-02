Beşiktaş, Cenk Tosun'un Alternatifini Belirledi: Islam Slimani
Taraftar, 21 Yaşındaki Futbolcuyu Sakatladı! 8 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Transferde Arda Bombası Patlıyor
Uyuşturucudan Yakayı Ele Veren Ünlü Oyuncunun Cezası Belli Oldu
Türkiye, Mobil Görüşme Süresinde Kendi Rekorunu Yeniledi
Fatih Terim Yıldız Futbolcuyu Geri Çağırdı!
Aşkta Kazanan Alişan, İşte Kaybetti! Dizisinin Fişini Çektiler
Bursasporlu Yusuf Erdoğan Evlendi
Irak'ın Efsane Futbolcusu Ali Kazım, Hayatını Kaybetti
Samsunspor'da Parasını Alan Tek Futbolcu Chibuike Kampa Katılmadı
Yıldız Futbolcu Edinson Cavani, Başarısının Sırrını Açıkladı: Balık!
İbb, Kaynarca - Pendik - Tuzla Metrosu İhalesini İptal Etti
Otomobilde Ötv Değişti, Fiyatlar Düştü! 13 Bin Tl Daha Ucuz
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş En Sevdiği Futbolcuyu Açıkladı
Gölcük Tabiat Parkı İhalesi İptal Edildi
Eski Bursasporlu Bakambu'ya Çin'den Olay Teklif!
Yurt Dışından Cihaz Getirecekler Dikkat! Bandrol Ücretleri Güncellendi
Galatasaray'dan Flaş Hamle! Menajeri İstanbul'a Çağrıldı
Fenerbahçe Sol Kanat Transferi İçin Sürpriz Bir İsmi Takibe Aldı
Çiftçiler, Kuruyan Barajları Tarla Olarak Kullanmaya Başladı

Yıldız Futbolcu Edinson Cavani, Başarısının Sırrını Açıkladı: Balık!

YILDIZ FUTBOLCU EDİNSON CAVANİ, BAŞARISININ SIRRINI AÇIKLADI: BALIK!

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani, futboldaki başarısının nedeninin balık tutmak olduğunu söyledi.

Tarih : 02 Ocak 2018, 23:20
Puan Ver : Yıldız Futbolcu Edinson Cavani, Başarısının Sırrını Açıkladı: Balık!(9/10)5

Fransa Ligi'nin gol kralı olan Paris Saint-Germain'in Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani, balık tutmanın kendisini daha iyi bir futbolcu yaptığını belirtti.

"BALIK TUTMAK BENİ RAHATLATIYOR"

İngiliz basınına röportaj veren Cavani, "Balık tutmak beni rahatlatıyor, sakinleştiriyor. Bir forvet olarak gözlerimi de geliştiriyor. Balığı yakalamak için doğru anı beklemelisiniz. Futbolda da gol atmak ile aynı durum. Hücum etmek için doğru anı beklemeniz lazım. Balığı yakalamak için sabırlı ve uyanık olmalısınız. Bir anda hamlenizi hızlıca yapmalısınız. Futbolda da saldırmak için doğru anı beklersiniz" diye konuştu.

26 MAÇTA 25 GOL KAYDETTİ

Paris Saint-Germain tarihinin en golcü oyuncusu olan 30 yaşındaki golcü forvet, bu sezon PSG'de toplam 26 maça çıkarken 25 gol ve 4 asist kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yıldız  Futbolcu  Edinson  Cavani  Başarısının  Sırrını  Açıkladı  Balık    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER