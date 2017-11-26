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Yıldız futbolcu Galatasaray taraftarını ikiye böldü

YILDIZ FUTBOLCU GALATASARAY TARAFTARINI İKİYE BÖLDÜ

Sarı-kırmızılı taraftarlardan bazıları, etkisiz gördükleri Rumen sol beki ıslıklayarak protesto etti. Buna sinirlenen bazı taraftarlar ise, "Islıklayan taraftar defolsun gitsin" diye bağırdı.

Tarih : 26 Kasım 2017, 04:20
Puan Ver : Yıldız Futbolcu Galatasaray Taraftarını İkiye Böldü(5/10)1

Galatasaray taraftarının son haftalarda eleştirdiği Latovlevici Aytemiz Alanyaspor maçında da nasibini aldı. Bazı taraftarlar Rumen futbolcuyu ıslıklarken, bazı taraftarlar 'Islıklayan taraftar defolup gitsin' dedi.

Latovlevici'ye olan tepkiler ikinci yarıda doruğa çıktı. Başakşehir maçındaki etkisiz futboluyla elelştirlerin merkezine alınan tecrübeli futbolcu, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin ikinci devreside top ayağına her geldiğinde ıslıklandı.

"BENİ ÇIKARIN" İŞARETİ YAPTI

Taraftarın maç boyunca ıslıkladığı Latovlevici, kenara 'beni çıkarın' işareti yaptı.

IGOR TUDOR OYUNDAN ÇIKARDI

Tudor, tribünlerle Latovlevici yüzünden tartıştıktan 4 dakika sonra Linnes'i oyuna aldı. Bir grup Latovlevici'yi alkışlarken tribünlerin bir kısmı Romen sol beki ıslıkladı. Tribünler daha sonra Linnes diye bağırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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