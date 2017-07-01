YILDIZ FUTBOLCU GALATASARAY'I TAKİP ETTİ!
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Yevhen Konoplyanka, Twitter'da sarı-kırmızılı takımı takibe aldı
Galatasaray'la adı anılan Yevhen Konoplyanka, Twitter'da Cimbom'u takibe aldı. Ukraynalı futbolcu, Galatasaraylı taraftarların kendisine gönderdiği tweetlerden bazılarını da beğendi.
Bu gelişmeler üzerine Bundesliga takımı Schalke 04'te forma giyen Konoplyanka'nın Galatasaray'a yakın olduğu yorumları yapıldı
kaynak:habertürk
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