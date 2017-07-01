

Galatasaray'la adı anılan Yevhen Konoplyanka, Twitter'da Cimbom'u takibe aldı. Ukraynalı futbolcu, Galatasaraylı taraftarların kendisine gönderdiği tweetlerden bazılarını da beğendi.







Bu gelişmeler üzerine Bundesliga takımı Schalke 04'te forma giyen Konoplyanka'nın Galatasaray'a yakın olduğu yorumları yapıldı







kaynak:habertürk