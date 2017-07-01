Beşiktaş Transferi Kap'a Bildirdi!
Esenyurt'taki Binada Göçük: 1 Ölü
Iq Testinde Einstein Ve Hawking'i Geçti
Bariyerlere Çarpan Tır, Üst Geçitte Asılı Kaldı
Bolu Dağı Tüneli'nde Araç Yangını
Yıldız Futbolcu Galatasaray'ı Takip Etti!
Aziz Yıldırım'dan Özeleştiri!
Kırmızı Ette Gümrük Vergisi İndirimi
Facebook'tan Ücretsiz Wi-Fi
Toyota'nın Hybrid Ürün Gamına Auris De Eklendi
Türkiye'nin En Pahalı Stoperi
Çocuklardaki Zeka Seviyesi Yaşam Süresini Etkiliyor
'şevkat Yerimdar'ın Büyük Başarısı
Hdp Eş Genel Başkanı Demirtaş Hakkında Fezleke
Helmut Kohl Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Perakende Fiyatlar Arttı
Saldırı Hazırlığındaki Teröristler Öldürüldü
Terör Örgütünün Sözde Sorumlusu Öldürüldü!
Feci Olay! Bisiklete Biniyordu, Kendini Bir Anda Orada Buldu
Denizli'de Tedirgin Eden Görüntü!

yıldız futbolcu galatasaray'ı takip etti!

YILDIZ FUTBOLCU GALATASARAY'I TAKİP ETTİ!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Yevhen Konoplyanka, Twitter'da sarı-kırmızılı takımı takibe aldı

Tarih : 01 Temmuz 2017, 13:32
Puan Ver : Yıldız Futbolcu Galatasaray'ı Takip Etti!(10/10)9


 Galatasaray'la adı anılan Yevhen Konoplyanka, Twitter'da Cimbom'u takibe aldı. Ukraynalı futbolcu, Galatasaraylı taraftarların kendisine gönderdiği tweetlerden bazılarını da beğendi.



Bu gelişmeler üzerine Bundesliga takımı Schalke 04'te forma giyen Konoplyanka'nın Galatasaray'a yakın olduğu yorumları yapıldı



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Yıldız  Futbolcu  Galatasaray  I  Takip  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER