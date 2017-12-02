YILDIZ FUTBOLCU MESSİ'NİN AĞABEYİ KAZA GEÇİRDİ
Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin ağabeyi Matias, bot kazası geçirdi.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin ağabeyi Matias, bot kazası geçirdi.
KUM YIĞININA ÇARPTI
Messi'nin ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, içinde Lionel'in ağabeyi Matias'ın yer aldığı botun, Arjantin'in Rosario kentindeki Parana Nehri'nde kum yığınına çarptığı belirtildi.
Açıklamada, kaza sırasında botun ön camına çarparak çenesinde ve ağız kısmında kırıklar oluşan 35 yaşındaki Matias'ın hastaneye kaldırıldığı ve ameliyata alınacağı bildirildi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Matias'ın, beyninde hasara rastlanmadığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı da ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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