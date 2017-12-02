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Yıldız futbolcu Messi'nin ağabeyi kaza geçirdi

YILDIZ FUTBOLCU MESSİ'NİN AĞABEYİ KAZA GEÇİRDİ

Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin ağabeyi Matias, bot kazası geçirdi.

Tarih : 02 Aralık 2017, 03:40
Puan Ver : Yıldız Futbolcu Messi'nin Ağabeyi Kaza Geçirdi(8/10)4

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin ağabeyi Matias, bot kazası geçirdi.

KUM YIĞININA ÇARPTI

Messi'nin ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, içinde Lionel'in ağabeyi Matias'ın yer aldığı botun, Arjantin'in Rosario kentindeki Parana Nehri'nde kum yığınına çarptığı belirtildi.

Açıklamada, kaza sırasında botun ön camına çarparak çenesinde ve ağız kısmında kırıklar oluşan 35 yaşındaki Matias'ın hastaneye kaldırıldığı ve ameliyata alınacağı bildirildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Matias'ın, beyninde hasara rastlanmadığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı da ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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