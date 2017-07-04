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yıldız futbolcu pepe bu akşam istanbul'da

YILDIZ FUTBOLCU PEPE BU AKŞAM İSTANBUL'DA

VE Pepe Beşiktaş'ta... Siyah beyazlılar, Real Madrid'den ayrılan Portekizli futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardı. Portekizli savunma oyuncusu, bugün İstanbul'a geliyor.

Tarih : 04 Temmuz 2017, 14:38
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Dün gece Portekizli yıldızla ilk görüşmeyi yapan Beşiktaş yönetimi, bugün sabah saatlerinde Pepe ile son Dkez biraraya geldi ve transferi sonlandırdı.



Paris Saint Germain, Inter ve Juventus takımlarının da talip olarak ciddi teklifler yaptığı Pepe, 24 saat süren film gibi bir operasyon sonucunda Beşiktaşlı olmayı kabul etti.



 



 



 



 



 



kaynak:hurriyet








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