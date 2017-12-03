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Yıldız futbolcu, Pepe'nin uyarısıyla oyundan alındı

YILDIZ FUTBOLCU, PEPE'NİN UYARISIYLA OYUNDAN ALINDI

Beşiktaş'ın Portekizli defans oyuncusu Pepe'nin, oyuncu değişikliği konusunda Teknik Direktör Şenol Güneş'i uyardığı ve sakatlığı bulunan Atiba'nın çıkması gerektiğini söylediği belirtildi.

Tarih : 03 Aralık 2017, 21:00
Puan Ver : Yıldız Futbolcu, Pepe'nin Uyarısıyla Oyundan Alındı(9/10)5

Süper Lig'de Beşiktaş'ın lider Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği derbi mücadelesinde dikkat çeken bir detay vardı.

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba, Galatasaray maçının 2. yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında orta sahada aksarken, Portekizli savunmacı Pepe, Teknik Direktör Şenol Güneş'e uyarıda bulunarak Atiba'nın değişmesi gerektiğini söyledi.

YERİNİ TALİSCA'YA BIRAKTI

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Şenol Güneş Atiba'nın yerine Anderson Talisca'yı oyuna dahil etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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