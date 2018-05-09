Güneşe Hasret İngilizler Trafik Sıkışıklığını Fırsat Bilip Otoyolda Güneşlendi
Almanya, Türkiye'ye Denizaltı İhracatına Onay Verdi
Terörist İtiraf Etti: Daeş'te Fransız Bilgisayar Uzmanları Ve S.Arabistanlı Finansçılar Var
Öğretmen İle Öğrencisinin İlişkisi Ortaya Çıktı, Eşi Boşanma Davası Açtı
Fuhuşun Son Şifresi: Güzel İnşaat İşçisi Var!
Yıldız Futbolcu Rooney İpleri Attı, Abd'ye Gidiyor
Konut Kredisinde Detaylar Belli Oldu! 60 Bin Lira Cepte Kalacak
Trump'ın İran Nükleer Anlaşmasından Çekilme Kararına Obama'dan Tepki: Ciddi Bir Hata
Üzerine Benzin Döktü Bir Anda Kendini Ateşe Verdi!
Bağışlanan Kurbanları, Sucuk Yapıp Milyonlarca Lira Kazanmışlar!
Son Dakika! Erdoğan'dan, Trump'ın İran Kararına İlk Tepki: Kaybeden Amerika Olacaktır
Sanayici Mehmet Yalçındere, Chp Milletvekili Aday Adayı!
Adaylık İçin 100 Bin İmza Süresi Bu Akşam Doluyor! İşte Son Rakamlar
Sürekli Hakaret Edilen Bitki Sararıp Soldu
Galatasaraylı Yasin, Göztepe'yle Görüşmelere Başladı
Atatürk'ün Tozlanan Siluetini Silen Asker, Sosyal Medyayı Salladı!
İlk Teslimat 21 Haziran'da! İşte F-35'lerin Özellikleri
Her Şey Bir Selfie İle Başladı! Anıtkabir'de Bir Yıl Sonra Aynı Yerde
Tutanak Tutanların Arasına Otomobil Daldı! Sürücü Aracın Altında Kaldı
Galli Bilardocu, Şampiyonluk Sonrası Basın Toplantısında Çıplak Oturdu

Yıldız futbolcu Rooney ipleri attı, ABD'ye gidiyor

YILDIZ FUTBOLCU ROONEY İPLERİ ATTI, ABD'YE GİDİYOR

Everton'un yıldız futbolcu Wayne Rooney, Amerikan Futbol Ligi ekipleriyle transfer görüşmelerine başladı.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 11:40
Puan Ver : Yıldız Futbolcu Rooney İpleri Attı, Abd'ye Gidiyor(5/10)1

Everton'un yıldızı Wayne Rooney Amerikan Futbol Ligi MLS ekipleriyle transfer görüşmelerine başladı.

DC United ile görüşmelere başlayan Rooney'nin Goodison Park'taki sözleşmesinin bitmesine daha bir yıl var ancak MLS'te oynamak İngiliz oyuncu için daha ağır basan taraf olarak görünüyor.

SAM ALLARDYCE İLE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR

Rooney'in Everton'dan ayrılma isteğindeki en büyük etkenin Everton menajeri Sam Allardyce ile yaşadığı sorunlar olarak görülüyor. Rooney, Everton'a Ronald Koeman zamanında katılmıştı ancak Ekim ayında göreve Allardyce gelmişti.

HOCASI TEKLİFİ DOĞRULADI

Rooney'nin teklif aldığını doğrulayan Allardyce, "Wayne'in yurt dışında başka bir yere gitmesiyle ilgili söylentiler var. Ama şu anda Everton'ın oyuncusu ve hayranı." dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yıldız  Futbolcu  Rooney  İpleri  Attı  Abd  Ye  Gidiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER