YILDIZ FUTBOLCU YENİ YIL MESAJINDA NİŞANLISINI ES GEÇİNCE ÇUVALLADI
İngiltere Liginde Tottenham forması giyen Harry Kane, yeni yıl mesajında nişanlısını es geçince çuvalladı. Sosyal medya kullanıcıları, "Kane birkaç gün kanepede yatacak." yazdı.
İngiltere Premier Ligde Tottenham Hotspur forması giyen ve her geçen gün sergilediği performansla değerini arttıran Harry Kane'in saha içindeki başarısı, yeni yıl mesajında saha dışına aynı oranda yansımadı. Tekniği ve oyun görüşü ile rakip savunmalara zor anlar yaşatan Kane, yaptığı paylaşıma nişanlısının verebileceği tepkiyi pek de iyi ölçemedi.
NİŞANLISINI KIZDIRDI: İLK ÇOCUK, NİŞAN?
Birçok futbolcu gibi yeni yıl mesajını resmi Twitter hesabından takipçileri ile paylaşan Kane, futbol toplarına sarılı bir şekilde çam ağacı önünde çektirdiği bir fotoğrafın altına "2017 benim için çok iyi geçti. Şimdi sıra 2018'de!" yazdı. Fotoğrafta sadece hat-trick yaptığı maçlarda aldığı toplara ve İngiltere'de 'Gol Kralı'na verilen Altın Ayakkabı ödülüne yer veren Kane, nişanlısını baya kızdırdı. Ancak 2017'de çocuk sahibi olduğu Kate Gooders ile nişanlanan Kane'in bu hareketine tepki geldi. Harry Kane'in bu paylaşımının altına "İlk çocuk?", "Nişan?" yazarak tepki gösteren Kate Gooders'ın bu çıkışına yıldız futbolcuda cevap gecikmedi.
"ONLAR DA GÜZELDİ"
Ancak sadece "Tabi ki onlar da çok güzeldi" gibi basit bir özür yaklaşımı ile yaklaşan Harry Kane'in başarılı olup olmadığını zaman gösterecek. Ancak İngiliz golcünün takipçilerine göre Kane'in Kate Gooders'ın gönlünü geri kazanması o kadar kolay olmayacak.
"KANE KANEPEDE YATACAK"
Takipçilerden gelen "Kane'i gelecek birkaç gün arayan olursa kanepede bulabilir" ya da "Kane birkaç gün köpek kulübesinde kalacak gibi görünüyor" şeklindeki paylaşımlar Kane'in düştüğü zor durumu gözler önüne seriyor.
Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
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