YILDIZ FUTBOLCUDAN OLAY YARATAN TRABZON PAYLAŞIMI!
Transfer döneminde ismi Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılan Jamaikalı sol bek Kemar Lawrance, sosyal medya hesabından Trabzon paylaşımı yaptı.
Devre arası transfer döneminde Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu 25 yaşındaki sol bek Kemar Lawrence, Twitter'dan Trabzon paylaşımı yaptı.
"UMARIM BİR GÜN TRABZON'U ZİYARET EDERİM"
Trabzon'da bulunan Uzungöl'ün fotoğrafını paylaşan Jamaikalı futbolcu, " Türkiye ne güzel bir ülke, umarım bir gün orayı ziyaret ederim" sözlerini kullandı.MLS takımlarından New York Red Bulls takımında forma giyen sol bek, kısa bir süre sonra ise bu paylaşımını sildi.
MENAJERİ, TRANSFERİ AÇIKLAMIŞTI
Genç sol bekin menajeri Damani Ralph, geçtiğimiz günlerde Jamaika basınına yaptığı açıklamalarda "Fenerbahçe'nin Kemar ile ilgilendiğini söyleyebilirim. Ocak ayı transfer listesinde var. Trabzonspor da futbolcuyu oldukça istiyor. Türkiye'de başarılı olacağına inanıyorum. Eğer doğru bir teklif gelirse New York Red Bulls'un onu satacağından eminim" sözlerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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