YILDIZ FUTBOLCULARI İZLEMEYE GELİP ELLERİ BOŞ DÖNDÜLER
Trabzonsporlu Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü izlemek için Galatasaray maçına gelen gözlemciler, hayal kırıklığı yaşadı.
Trabzonspor'un genç yıldızları Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür sezon başından bu yana ortaya koydukları performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Etkili oyunlarını sezonun genelinde sahaya yansıtmayı başaran Okay-Yusuf-Abdülkadir üçlüsü, Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile oynanan karşılaşmada vasatı aşamadı. Bordo-mavili taraftarlar, takıma yaptıkları katkılarla gelecek vaadeden ve rekor fiyatlarla Avrupa'ya transfer olmaları beklenen üçlünün bu oyunu sonrası hayal kırıklığına uğradı.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda bu üç oyuncunun derbide etkisiz kalmasının maçın sonucuna etki ettiği görüşü ağırlık kazandı.
İZLEME KOMİTELERİ ŞAŞIRDI
Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün sezon başından bu yana gösterdikleri performansın ardından Avrupa kulüpleri, scout ekiplerini bordo-mavili takımın maçları için görevlendirmişti. Okay Yokuşlu'nun Trabzonspor formasının dışında A Milli Takım'da da gösterdiği etkili oyun, başta Barcelona, Valencia ve Manchester City gibi devler olmak üzere Avrupa ekiplerinin izleme komitelerini önceki akşam oynanan derbiye yönlendirdi. Okay, 90 dakika boyunca iyi bir futbol sergilese de yaptığı kritik hatalar maçın sonucuna direkt etki etti.
SEZON SONUNA KADAR TAKİPTELER
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu'nun yanı sıra Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından izlenen Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür de derbide etkisiz bir oyun sergiledi. İspanya'dan Atletico Madrid, Almanya'dan Borussia Dortmund ve Schalke, İngiltere'den ise Arsenal gibi birçok Avrupa kulüplerinin izleme ekipleri istedikleri performansı oyuncularda göremedi.
Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü sezon başından bu yana birçok karşılaşmada takip eden Avrupa kulüplerinin, sezonun geride kalan haftalarında da oyuncuların sergileyeceği performansa göre yapacakları tekliflerin fiyatını belirleyecekleri öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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