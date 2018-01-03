Bakanlık Resmen Açıkladı! İşte En Düşük / En Yüksek Memur Maaşı
Gol Krallığına Koşan Jahovic, Göztepe'yi Reddetti
Transfer Sezonunu Beşiktaş Açtı! İlk İmza Geldi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; Boyko Ve Cenk Tosun'u Kamp Kadrosuna Almadı
Paylaşım Yapanlar Dikkat! 53 Taraftar Bugün Ceza Yedi
Başkan, Cenk İçin Gelen Müthiş Teklifi Açıkladı: 35 Milyon Euro
Kışlalarda Kullanılacak Etler Artık Et Ve Süt Kurumundan Alınacak
Bitkisel Hayattaki Ünlü Pilottan 4 Yıl Sonra İlk Fotoğraf!
Yıldız Futbolcuyu Kahreden Olay! Bebeği Yaşam Mücadelesi Veriyor
Galatasaray'ın Sevilla'ya Kiraladığı Carole Geri Dönüyor
Kiracılara Ocak'ta Yüzde 15,82 Zam Yapılacak
Robin Van Persie Tatil Paylaşımlarına Bir Yenisini Daha Ekledi: Daima Hazırım
Büyük İkramiye Talihlileri, Paralarını Aldı!
Bakan Canikli Açıkladı: Askere Kerevitaş Yemek Verecek
Yıldız Futbolcudan Olay Yaratan Trabzon Paylaşımı!
Engin Baytar, Amatör Futbol Takımı Karadeniz Ereğli Belediyespor'a Transfer Oldu
Süper Ligin Golcüsü 82 Gündür Kayıp
Efsane Boksör, Uyuşturucu İşine Giriyor
Galatasaray'ın İhya Ettiği Aydın, Yeni Takımını Buldu
Aralık Ayının Zam Şampiyonu Patlıcan Oldu

Yıldız futbolcuyu kahreden olay! Bebeği yaşam mücadelesi veriyor

YILDIZ FUTBOLCUYU KAHREDEN OLAY! BEBEĞİ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Manchester City'de forma giyen İspanyol yıldız David Silva, oğlunun erken doğduğunu ve hayatta kalmak için mücadele verdiğini duyurdu.

Tarih : 03 Ocak 2018, 20:50
Puan Ver : Yıldız Futbolcuyu Kahreden Olay! Bebeği Yaşam Mücadelesi Veriyor(6/10)2

İspanyol oyuncu David Silva, merak edilen kişisel sorununa açıklık getirdi.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan yıldız futbolcu, son günlerde uğraştığı problemin erken doğan oğluyla alakalı olduğunu duyurdu.

"OĞLUM DOKTORLARIN YARDIMIYLA SAVAŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Silva, takım arkadaşlarına hassasiyet gösterdikleri için teşekkür ederken şunları ifade etti:

Özellikle takım arkadaşlarıma, menajerime, kulübüme durumumu anladıkları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca oğlum Mateo'nun aşırı erken doğduğunu da paylaşmak istiyorum. Doktorların yardımıyla günden güne savaşmaya devam ediyor.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Yıldız futbolcunun bu açıklamasının ardından kullanıcılar, Silva'ya destek mesajları yağdırdı.

GUARDIOLA: "AİLE, EN ÖNEMLİ ŞEY"

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola ise "Takım için oynamak istiyor ama aile önce gelir. Aile, hayattaki en önemli şey. Oynatmak için onu asla zorlamam. Bazı günler takımda olacak, bazı günler olmayacak. Ailesinin sağlık durumuna göre şekillenecek" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yıldız  Futbolcuyu  Kahreden  Olay  Bebeği  Yaşam  Mücadelesi  Veriyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER