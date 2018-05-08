Kupa Finali İçin Hazırlıklar Son Aşamaya Geldi
Terhisine 13 Gün Kala Öldürülen Erin Katili, Asker Kaçağı Çıktı
Yıldız Futbolcuyu Yerden Yere Vurdu: Beni Gönderin Der Gibi Havası Var
Son Dakika! Dolar 4,30 Lirayla Tarihi Zirveyi Yeniledi
Kadıköy'de Dehşet! Mektup Bırakıp Siyanürle İntihar Etti
Türkiye'nin En Kalabalık 8. Şehrinde Alarm! 20 Ton Kimyasal Bulundu
Diyarbakır'da Hareketli Saatler! 2 Polisi Bıçaklayıp Kaçmaya Çalıştı
Toplanan İmza Sayısı 100 Bine Ulaştı Mı? Perinçek Bizzat Açıkladı
Kuzey Irak'tan Acı Haber: 1 Uzman Çavuş Şehit
Elimde Olsaydı Bitcoin'e Karşı Yatırım Yapardım
Samuel Eto'o, Fransızların Tuzak Sorusuna Düşmedi: Ben Ona Hayranım
Ermenistan'da Muhalif Lider Paşinyan, Başbakan Seçildi
Önce Ses Duydu Sonra Gördüklerine İnanamadı!
3 Yaşındaki Bebek 4. Kattan Düşerek Can Verdi
İnce'den Erdoğan'a Yanıt: Simitçiye Çağırsa, Oraya Da Giderim
Otoyola Çıkan Timsah Bir Aileyi Yok Etti!
Yıllarca Burnundan Akanın Beyni Olduğu Ortaya Çıktı
Sokak Ortasında Karısını Vurdu, Aynı Silahla Kendi Kafasına Sıktı
Kar Sürprizi! Mayıs Ayında Lapa Lapa Yağdı
3. Lige Düşen Efsane Kulüp, Fıfa'dan Gelen Yeni Haberle Sarsıldı

Yıldız futbolcuyu yerden yere vurdu: Beni gönderin der gibi havası var

YILDIZ FUTBOLCUYU YERDEN YERE VURDU: BENİ GÖNDERİN DER GİBİ HAVASI VAR

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Vagner Love'ın 'Beni gönderin' gibi bir havası var. Çok ciddi paraya transfer oldu. Cenk olsa Beşiktaş'ın 3-4 puan fazlası vardı." dedi.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 17:40
Puan Ver : Yıldız Futbolcuyu Yerden Yere Vurdu: Beni Gönderin Der Gibi Havası Var(10/10)6

Beşiktaş'ın Tosic ve Adriano'nun attığı gollerle Kayserispor'u 2-0 yendiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlılarda bekleneni veremeyen Vagner Love'la ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. Dilmen Brezilyalı futbolcunun ayrılık sinyalleri verdiğini söyledi.

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen'ın maç sonu Vagner Love'la ilgili sözleri şöyle;

"BENİ GÖNDERİN GİBİ HAVASI VAR"

"Vagner Love'un beni gönderin gibi bir havası vardı. Kulübedeki oturuşu, heyecan eksikliğinden bunu seziyorsun. Cenk olsaydı Beşiktaş'ın 3 veya 4 puan daha fazlası vardı. Çok ciddi paraya transfer oldu. Love'ın 1.5 yıllık performansı önemliydi. Eto'o ile bir tercih yapmak zorundaydı. İkisi gündemdeyken ben Eto'o demiştim. Beşiktaş'ın yapısına uygun. Love da geldiğinde 2-3 hafta sakatlığı vardı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yıldız  Futbolcuyu  Yerden  Yere  Vurdu  Beni  Gönderin  Der  Gibi  Havası  Var  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER