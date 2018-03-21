YILDIZ GOLCÜDEN GALATASARAY İTİRAFI GELDİ
İngiliz ekibi Watford'da forma giyen Stefano Okaka, "Ocak ayında Galatasaray'a transferim olacaktı. Son gün aksilik yaşandı. Şimdi gelecek sezon için bekliyoruz." dedi.
Watford'un golcüsü Stefano Okaka'dan transfer açıklaması geldi.
Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray'ın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna katmak üzere olduğu fakat ardından çıkan problemler nedeniyle transferinin gerçekleşmediği Stefano Okaka'dan o döneme ait bir itiraf geldi.
"GALATASARAY TRANSFERİNDE SON GÜN AKSİLİK YAŞANDI"
Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Okaka, "Ocak ayında Galatasaray'a transferim olacaktı. Son gün aksilik yaşandı. Şimdi gelecek sezon için bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Premier Lig'de Watford forması giyen Okaka çıktığı 12 maçta 1 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.
Kaynak: haberinburada
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