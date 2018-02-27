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Yıldız Holding, Tanıtım ve Aktivite Şirketini Satıyor

YILDIZ HOLDİNG, TANITIM VE AKTİVİTE ŞİRKETİNİ SATIYOR

Yıldız Holding, Bireysel Tanıtım ve Aktivite Hizmetleri adlı şirketini pazarlama alanında faaliyet gösteren EKOM'a satıyor.

Tarih : 27 Şubat 2018, 15:30
Puan Ver : Yıldız Holding, Tanıtım Ve Aktivite Şirketini Satıyor(8/10)4

Son dönemin en fazla konuşulan işadamı Murat Ülker, bir satışa daha imza atıyor. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Murat Ülker'in yaptığı Yıldız Holding'e ait Bireysel Tanıtım ve Aktivite Hizmetleri adlı şirket satılıyor. Bireysel Tanıtım adlı şirketin doğrudan pazarlama sektöründe çalışan EKOM Araştırma'ya satışı için anlaşma sağlandı.

26 YILLIK ŞİRKET

Satış sürecinin ilk adımı olan resmi kurumlara başvuru süreci başladı. 1992 yılında kurulan ve satış noktası sahada pazarlama alanında faaliyet gösteren EKOM'un İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Samsun ve Adana'da toplam 10 bölge ofisinde 200'e yakın ofis çalışanıyla bulunuyor.

DEVLERLE ÇALIŞIYOR

EKOM, Danone, Coca-Cola, Bosch, Ferrero, Gratis, Heinz, Nestle gibi uluslararası şirketlerle çalışıyor.

BİN 300 ÇALIŞANI VAR

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; EKOM'un satın aldığı Yıldız Holding firması Bireysel Tanıtım'ın da 60 şehirde 3 bin 300 satış noktasında bin 300'ün üzerinde çalışanı var. Şirket büyük kısmı Yıldız Holding firması markalarla çalışıyor. 2006'da kurulan Bireysel Tanıtım'ın yönetiminde Ergün Bodur, Abdulhalik Damar, Doğan Demircan gibi isimler var

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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