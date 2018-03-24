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Yıldız oyuncudan çarpıcı itiraf: Milli takımı bırakmayı düşündüm

YILDIZ OYUNCUDAN ÇARPICI İTİRAF: MİLLİ TAKIMI BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM

Milli takımın tecrübeli ismi Mehmet Topal, Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımı bırakmayı düşündüğünü söyledi.

Tarih : 24 Mart 2018, 00:20
Puan Ver : Yıldız Oyuncudan Çarpıcı İtiraf: Milli Takımı Bırakmayı Düşündüm(6/10)2

İrlanda maçında Milli takıma tek golle zaferi getiren Mehmet Topal, maç sonrasında flaş bir itirafta bulundu. Tecrübeli orta saha, Avrupa Şampiyonası'ndan elenmemizin ardından milli takımı bırakmayı düşündüğünü söyledi.

"MİLLİ TAKIMI BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM"

Mehmet Topal maç sonunda ,"Bazı ağabeylerimiz bizi üzecek yorumlar yapıyor diye duyduk. Futbolun içinden gelen ağabeylerimizin bu tarz yorumları kırıcı olabiliyor. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra milli takımı bırakmayı düşündüm. Ancak söz konusu milli takım olunca duygularınızın önüne geçemiyorsunuz. Biz millet olarak sert olmaya başladık. Eleştiriler sert olmaya başladı. Bu genç kardeşlerimizin desteğe, morale ihtiyacı var. Medya olarak futbol camiası olarak herkesin desteğini bekliyor bu gençler." diye konuştu

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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