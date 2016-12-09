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yıldız tilbe'den demet akalın'a özel pasta

YILDIZ TİLBE'DEN DEMET AKALIN'A ÖZEL PASTA

'Yıldız Tilbe Şarkıları' projesi için sanatçının en sevilen şarkılarından 'Aşk Laftan Anlamaz Ki'yi seçen Demet Akalın, geçtiğimiz gün şarkının stüdyo kayıtlarına başladı.

Tarih : 09 Aralık 2016, 14:07
Puan Ver : Yıldız Tilbe'den Demet Akalın'a Özel Pasta(6/10)7


'Yıldız Tilbe Şarkıları' projesi için sanatçının en sevilen şarkılarından 'Aşk Laftan Anlamaz Ki'yi seçen Demet Akalın, geçtiğimiz gün şarkının stüdyo kayıtlarına başladı.



Selim Çaldıran'ın düzenlemesiyle şarkıyı yorumlayacak olan Akalın, "En sevdiğim Yıldız Tilbe şarkısıdır bu. Projenin ilk şarkısını okumak bana kısmet oldu. Bu kadar güzel bir şarkının uğura ihtiyacı yok ama ben uğurluyumdur" dedi.



Ünlü popçu, kayıttan önce Yıldız Tilbe'nin sürpriziyle mutlu oldu. Stüdyoya pasta gönderen Yıldız Tilbe'nin jesti Demet Akalın'ı mest etti.



 



kaynak:milliyet








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