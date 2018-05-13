Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın transferi için Trabzonspor'la anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, bu transfer için 4 milyon euro ödeyecek.

Burak Yılmaz 10 yıl sonra yeniden Beşiktaş forması giyecek. Siyah-beyazlı yönetim, Teknik Direktör Şenol Güneş'in geçen sezon da çok istediği ancak taraftar tepkisinden çekinerek transferi gerçekleştirmediği yıldız futbolcu ile yeniden temasa geçerek gelecek sezon için anlaşmaya vardı. Kartal'ın 32 yaşındaki golcüyle yıllık 4 milyon Euro'ya el sıkıştığı öğrenildi.

İKİ KULÜP ANLAŞTI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yüksek maliyeti nedeniyle gidişine sıcak baktığı Burak için iki kulübün de anlaştığı belirtildi.

Bu transferde Beşiktaş'ın kasasından bonservis ücreti olarak 4 milyon Euro çıkacak ama Trabzonspor'un kasasına 1 milyon Euro girecek.

BEŞİKTAŞ 3 MİLYON EUROYU BURAK'A VERECEK

Siyah-beyazlılar 3 milyon Euro'yu, Karadeniz ekibinden alacağı bulunan deneyimli futbolcuya ödeyecek.

Beşiktaş formasını daha önce 2006-07 ve 2007-08 sezonlarında giyen 32 yaşındaki golcü bir süre önce Trabzonspor'dan ayrılmayı düşündüğünü açıklamış ve ismi Başakşehir ile birlikte de anılmaya başlamıştı.

25 MAÇTA 23 GOL ATTI

Bordo-mavililerde bu sezon ligde 25 maça çıkıp 23 gol atan Burak, Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve 2 sezon Çin ekibi Beijing Guoan'da top koşturdu.

Kaynak: haberinburada