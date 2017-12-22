YILIN BOMBASINI GÖZTEPE PATLATIYOR
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ünlü futbolcu Alex Song'un transferi için harekete geçti.
Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Göztepe, devre arasında transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Pazar günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçının ardından transfer çalışmalarına hız verecek sarı-kırmızılıların, Rusya'nın Rubin Kazan takımından ayrılması beklenen orta saha Alex Song'la ilgilendiği belirtildi.
FİYATI 1,5 MİLYON EURO
Menajerlerin mali açıdan zor günler geçiren Rubin Kazan'ın elden çıkarmaya çalıştığı Kamerunlu yıldızı Göztepe'ye önerdiği ifade edilirken, Teknik Direktör Tamer Tuna'nın da olumlu görüş bildirdiği vurgulandı.
Rubin Kazan'ın Song için 3 milyon Euro bonservis belirlediği ancak ara transfer dönemi yaklaşırken fiyatı 1.5 milyon Euro seviyesine indirdiği kaydedildi. Başkan Mehmet Sepil'in takımdaki dengeleri bozmayacak şekilde transferi bitirebileceği belirtildi.
7 SEZON ARSENAL'DA OYNADI
Kariyerine Fransa'nın Bastia takımında başlayan 30 yaşındaki futbolcu, tam 7 sezon İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal'de top koşturdu. Ardından 2012-13'te dünya devi Barcelona'ya transfer olan Kamerunlu, burada 2 sezon forma giydi. Tekrar İngiltere'ye dönüp West Ham United forması giyen Song, geçen sezon Rubin Kazan'ın yolunu tuttu.
Song, 49 kez ülkesinin milli takımında forma giydi. Göztepe'nin Song'un yanı sıra Süper Lig'de görev alan yabancı futbolcularla da temasa geçtiği öğrenildi. Göz-Göz'ün geçen hafta kadroya alınmayan golcü Ghilas'ın gitmesi halinde mutlaka santrfor takviyesi de yapacağı vurgulandı. Göztepe'nin ayrıca gelecek vaat eden 3 genç futbolcuyla da ilgilendiği iddia edildi. İzmir temsilcisi geleceğe yatırım için alt ligleri tarıyor.
Kaynak: haberinburada
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