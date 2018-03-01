YILIN EN İYİLERİ YARIŞMASINA TÜRKİYE'DEN 3 STAT GİRDİ
2017 Yılının En İyi Statları yarışmasında finale kalan son 10 stattan 3 tanesi Gaziantep, Samsun ve Yeni Atatürk Stadyumu oldu.
2017 Yılının En İyi Statları yarışmasında finale kalan son 10 aday arasında Türkiye'den 3 stada yer verildi.
Stadiony.net adlı internet sitesi tarafından uluslararası düzeyde sekizinci kez düzenlenen organizasyonda, geçen yıl açılışı yapılan dünya genelindeki en iyi futbol statlarından finale kalan 10 aday açıklandı.
TÜRKİYE'DEN 3 STAT VAR
Stadın mimari değeri, işlevselliği ve teknolojik açıdan yenilikçi yaklaşımı gibi kriterlerin baz alınarak değerlendirmeye tabi tutulduğu finale kalan 10 aday arasında Türkiye'den Gaziantep Stadyumu, Samsun 19 Mayıs Stadyumu ve Sakarya'daki Yeni Atatürk Stadyumu da yer aldı.
GEÇEN YIL DA 3 STAT VARDI
Önceki organizasyonda Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Vodafone Park, Trabzonspor'a ev sahipliği yapan Medical Park Stadyumu ve Sivas Stadyumu ile finale kalan Türkiye, bunu üst üste tekrarlayan Çin'in ardından ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.
2017 yılında ön adaylar arasında yer alan Yeni Malatya Stadyumu ise adını son 10 finalist arasına yazdıramadı.
VODAFONE PARK, GEÇEN YILIN EN İYİSİ OLMUŞTU
2017'nin en iyi statları arasında finale kalan 10 aday şöyle:
Gaziantep Stadyumu (Gaziantep, Türkiye)
Luzhniki (Moskova, Rusya)
Mercedes-Benz Stadı (Atlanta, ABD)
Samsun 19 Mayıs Stadyumu (Samsun, Türkiye)
St. Petersburg Stadı (St. Petersburg, Rusya)
Slaski Stadı (Chorzow, Polanya)
Ion Oblemenco Stadı (Craiova, Romanya)
U Arena (Paris/Nanterre, Fransa)
Wanda Metropolitano (Madrid, İspanya)
Yeni Atatürk Stadyumu (Sakarya, Türkiye)
Kaynak: haberinburada
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