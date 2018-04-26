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Yıllar önce oje sürüyordu, şimdi tüm Türkiye tanıyor

YILLAR ÖNCE OJE SÜRÜYORDU, ŞİMDİ TÜM TÜRKİYE TANIYOR

'Bronzlaşmak' klibinde Nil Karaibrahimgil'in ayaklarına oje süren Murat Boz'u görenler "Adeta evrim geçirmiş" demeden edemiyor.

Tarih : 26 Nisan 2018, 10:20
Puan Ver : Yıllar Önce Oje Sürüyordu, Şimdi Tüm Türkiye Tanıyor(5/10)1

Son dönemlerde iki yıllık sevgilisi Aslı Enver'den ani bir kararla ayrılan Murat Boz'un yıllar önce Nil Karaibrahimgil'in klibindeki halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

AYAKLARINA OJE SÜRDÜ

Yıllar önce Murat Boz'un ilk sıngle'ı Aşkı Bulamam Ben'in bestecisi olan Nil Karaibrahimgil'in 'Bronzlaşmak' klibinde oynayan genç popçu, şarkıcının ayaklarına oje sürerken ve gitar çalarken görülüyor.

İşte Murat Boz'un o görüntüsü;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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