YILLAR ÖNCE OJE SÜRÜYORDU, ŞİMDİ TÜM TÜRKİYE TANIYOR
'Bronzlaşmak' klibinde Nil Karaibrahimgil'in ayaklarına oje süren Murat Boz'u görenler "Adeta evrim geçirmiş" demeden edemiyor.
Son dönemlerde iki yıllık sevgilisi Aslı Enver'den ani bir kararla ayrılan Murat Boz'un yıllar önce Nil Karaibrahimgil'in klibindeki halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
AYAKLARINA OJE SÜRDÜ
Yıllar önce Murat Boz'un ilk sıngle'ı Aşkı Bulamam Ben'in bestecisi olan Nil Karaibrahimgil'in 'Bronzlaşmak' klibinde oynayan genç popçu, şarkıcının ayaklarına oje sürerken ve gitar çalarken görülüyor.
İşte Murat Boz'un o görüntüsü;
Kaynak: haberinburada
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