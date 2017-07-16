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Yıllar sonra kabul ettiği kızının annesi ortaya çıktı

YILLAR SONRA KABUL ETTİĞİ KIZININ ANNESİ ORTAYA ÇIKTI

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak, önceki gece bir mekan çıkışı kızıyla beraber görüntülendi.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 11:40
Puan Ver : Yıllar Sonra Kabul Ettiği Kızının Annesi Ortaya Çıktı(10/10)6

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, babasının soyismini almak istediğini belirtti. Karaköy Marjo'da önceki akşam sahne alan Çıtak, sahne öncesi gazetecilerle sohbet etti.

"O SOYİSMİN SAYGINLIĞINI TAŞIMAK İSTERİM"

Bir muhabirin soyismini sorması üzerine Çıtak, "Beni bu yaşıma kadar getiren babamın soyismini taşımaktan asla gocunmadım. Ancak Tatlıses, ismini taşımak onun nimetlerinden faydalanmak isterim. Tatlıses soyadını taşımak onur verici ve gurur verici bir olay. Çocukları olarak o soyismin saygınlığını taşımak isterim" şeklinde cevap verdi.

"ANNEM GİTTİ" DEDİ AMA...

Sevgilisi Levent Dörter ile bu sene annesinin rahatsızlığından dolayı evlenemediğini söyleyen Çıtak, seneye dünya evine gireceğinin müjdesini verdi. Mekan çıkışında Nişanlısı Levent Dörter'le görüntülenen Çıtak'a annesi Işıl Çıtak sorulunca, "Annem çoktan gitti" dedi.

"ÇOCUKLAR BEN İŞ KADINIYIM"

Bu sırada mekanı arka kapıdan terk ettiği görülen Işıl Çıtak'sa objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı. Işıl Çıtak, "Çocuklar ben iş kadınıyım. Ünlü değilim. Beni niye çekiyorsunuz?" diyerek yüzünü kapattı.

İşte o geceden kareler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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