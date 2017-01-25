Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci, 52 yaşında olmasına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.



Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Moda Haftası kapsamında birbirinden ünlü yıldızların katıldığı etkinlikler devam ediyor.







Giorgio Armani'nin ilkbahar/yaz 2017 koleksiyonunun tanıtıldığı özel defilede; Monica Bellucci, Nicole Kidman, Isabel Hupert ve Olga Kurylenko gibi yıldızlar boy gösterdi.







İtalyan oyuncu Bellucci, diğer konuklar gibi tepeden tırnağa siyahlar giyerek geceye katıldı. 52 yaşındaki oyuncu, güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.







kaynak:milliyet