YILLARA MEYDAN OKUYAN HEİDİ KLUM KENDİSİNDEN 13 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE DENİZ KEYFİ YAPTI
Dünya ünlü oyuncu ve model yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Klum, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle tatile çıktı.
44 yaşındaki Alman model ve oyuncu Heidi Klum, önceki gün kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Vito Schnabel ile beraber lüks bir yatta keyif yaptı.
DÜZGÜN FİZİĞİNDEN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEMİŞ
Lüks yatta güneşlenen Heidi Klum, sıcaktan bunalınca kendini serin sulara bıraktı. 44 yaşındaki güzel, düzgün fiziğiyle yıllara meydan okuduğunu gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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