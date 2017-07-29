Hulusi Akar'dan İdlib Teftişi
Gözetleme Kulesinde Çalışan Ayda Teyze Aydos Ormanları'na Gözü Gibi Bakıyor
Hgs'deki Hatalı Cezalar İptal Edildi
İzmir'deki Orman Yangını Havadan Görüntülendi! 500 Hektar Alan Kül Oldu
Mustafa Denizli: Arda'yla Saatlerce Konuştuk, Çin'e Gitme Dedim
Uzmanlar Uyardı! Bu Daha Başlangıç, Daha Sık Yaşayacağız
5 Yıldızlı Otelde Yangın Paniği! Tatili Zehir Olan 400 Tatilci, Tahliye Edildi
Dehşet Anları! Küçük Kız Kolunu Asansörün Kapısına Böyle Kaptırdı
Volkan Şen, Bursaspor'a Mesaj Yolladı: Beni Geri Alın
Mustafa Denizli: Milli Takım'dan Teklif Gelmedi, Gelirse Düşünürüz
Melih Gökçek, Gözlüğünü Almaya Çalışan Papağanla Zor Anlar Yaşadı
Konyaspor, Demba Ba'nın Transferi İçin Uğraşıyor
Avrupalı Teröristler! Pkk Lejyon Taburu Kurdu
Mert'i Başakşehir'e Kaptıran G.Saray, Eski Fenerliyi Gözüne Kestirdi
Yıllara Meydan Okuyan Heidi Klum Kendisinden 13 Yaş Küçük Sevgilisiyle Deniz Keyfi Yaptı
Kadir İnanır'ın Tam 140 Yeğeni Varmış
Trabzonspor, Burak Yılmaz'la Anlaşmaya Vardı
Diplomatik Problem Beşiktaş'ı Vurdu
Rafet El Roman'ın Kızları Kocaman Oldu
1 Gamze 100 Tl, Kaportacılar Eylüle Sıra Veriyor! Hasar 5-10 Bin Tl'ye Çıkıyor

Yıllara Meydan Okuyan Heidi Klum Kendisinden 13 Yaş Küçük Sevgilisiyle Deniz Keyfi Yaptı

YILLARA MEYDAN OKUYAN HEİDİ KLUM KENDİSİNDEN 13 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE DENİZ KEYFİ YAPTI

Dünya ünlü oyuncu ve model yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Klum, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle tatile çıktı.

Tarih : 29 Temmuz 2017, 10:30
Puan Ver : Yıllara Meydan Okuyan Heidi Klum Kendisinden 13 Yaş Küçük Sevgilisiyle Deniz Keyfi Yaptı(8/10)4

44 yaşındaki Alman model ve oyuncu Heidi Klum, önceki gün kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Vito Schnabel ile beraber lüks bir yatta keyif yaptı.

DÜZGÜN FİZİĞİNDEN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEMİŞ

Lüks yatta güneşlenen Heidi Klum, sıcaktan bunalınca kendini serin sulara bıraktı. 44 yaşındaki güzel, düzgün fiziğiyle yıllara meydan okuduğunu gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yıllara  Meydan  Okuyan  Heidi  Klum  Kendisinden  13  Yaş  Küçük  Sevgilisiyle  Deniz  
Keyfi  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER