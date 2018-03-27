YILLARCA BOŞ SANILAN MEZARIN İÇİNDEN MUMYA ÇIKTI
Avustralya'nın Sydney Üniversitesi bünyesindeki Nicholson Müzesi'nde 150 yıldır boş olduğu sanılan Mısır lahitinden 2 bin 500 yıllık mumya kalıntıları çıktı.
Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Sydney Üniversitesi araştırmacıları, 150 yıldır müzede kapalı tutulan lahitin içinde mumya kalıntılarına rastladı.
2500 YILLIK
Nicholson Müzesi'nden arkeolog Dr. Jamie Fraser, geçen yıl açtıkları lahitte buldukları mumyalanmış kalıntılarının yaklaşık 2500 yıl öncesine ait olduğunu açıkladı.
KALINTILAR AYAK KEMİKLERİNE AİT
Kalıntıların ayak kemikleri olduğuna işaret eden Fraser, "Daha önce Mısır mezarı hiç açmadım ama bu da ona yakın bir şeydi. Gördüğümüz şey inanılmaz derecede şaşırtıcıydı. Nefesimizi tutmaktan başka bir şey yapamadığımız bir andı." dedi.
YETİŞKİN BİR KADINA AİT OLMA İHTİMALİ YÜKSEK
Uzmanların, mezar soyguncuları tarafından tahrip edilen mumyanın kime ait olduğunu bulmaya çalıştığını belirten Fraser, lahitteki hiyeroglif yazılara göre, mumyanın M.Ö. 600 yıllarında yaşayan Mer-Neith-it-es adlı bir kadına ait olabileceğine dikkati çekti.
Kadının bir rahibe ya da inançlı biri olduğunu tahmin ettiklerini aktaran Fraser, ancak lahitlerdeki yazıların her zaman içindeki kişiyle ilgili olmadığı belirtti.
Bilgisayarlı tomografi taramaları sonucu lahitteki kalıntıların bir yetişkine ait olduğunu belirlediklerini söyleyen Fraser, "Kemiklerin 30 yaş üstü bir yetişkine ait olduğunu tespit ettik. Önemli bir projeye başlamak üzereyiz. Bu lahitte kimin yattığı sorusunu yanıtlamaya çalışacağız." dedi.
BOŞ OLARAK KAYITLARA GEÇMİŞTİ
Lahit, Avustralya'ya 1860'lı yıllarda Mısır ve İtalya'ya ziyarette bulunan Sir Charles Nicholson tarafından getirilmişti. Nicholson ziyaretten dönerken yanında getirdiği antik Mısır ve antik Yunan dönemine ait bazı eserleri Sydney Üniversitesine bağışlamış ve adı müzeye verilmişti. Lahit, bağışlandığında içi boş olarak kayıtlara geçirilmişti.
Nicholson Müzesi, hem Avustralya hem de Güney Yarımküre'de en büyük antik dünya koleksiyonuna ev sahipliği yapan müze olarak tanınıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Oğluna Son Kez Sarılıp Ağladı, Feryadıyla Yürekleri Dağladı
- Kurye Pizzaya Tükürmüştü, Perde Arkasından 1 Milyon Liralık Şantaj Çıktı
- Engelli Vatandaş Kira Borcunu Ödeyemedi, Çatıdan Atlayıp İntihar Etti
- Fransa'da Zorunlu Eğitim Yaşı 6'dan 3'e Düşürülüyor
- Çölde Vaha Gibi! Bu Tren İstasyonu Sosyal Medyanın İlgi Odağı Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Afrin'de Korkunç Görüntü! 110 Cesedin Olduğu Toplu Mezar Bulundu
- Yılanlı Gösteri Az Kalsın Canından Ediyordu! Herkes Gösterinin Parçası Zannetti
- Okulda Silahlı Saldırıya Karşı Önlem! Abd'de Sınıflara Taş Dolu Sepetler Koydular
- Reşit Olmayan Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Kadın, Kampta Mahsur Kalınca Yakayı Ele Verdi
- Adamsan Silersin Dedi, Elon Musk Facebook Sayfalarını Kapattı
Bu Haberle İlgili Yorumlar