Oğluna Son Kez Sarılıp Ağladı, Feryadıyla Yürekleri Dağladı
Kurye Pizzaya Tükürmüştü, Perde Arkasından 1 Milyon Liralık Şantaj Çıktı
Van Öğretmenevi Müdürü, Yer Bulamayan Turistlere Makam Odasını Tahsis Etti
Hayatındaki En Büyük Pişmanlığını Açıkladı
Engelli Vatandaş Kira Borcunu Ödeyemedi, Çatıdan Atlayıp İntihar Etti
Fransa'da Zorunlu Eğitim Yaşı 6'dan 3'e Düşürülüyor
Çölde Vaha Gibi! Bu Tren İstasyonu Sosyal Medyanın İlgi Odağı Oldu
Dokturu Yerde Sürüklediler! Sağlık Bakanlığı Devreye Girdi
Tosun'un Sağ Kolu Prim Sistemini Anlattı: İki Çiftlikten 700 Bin Aldım
Adana'da Sadece 53 Kişi, Çiftlik Bank'a 1,5 Milyon Yatırmış
Tel Rıfat'ta Direniş Olmadı, Tsk Ve Öso Kontrolü Sağladı
Irak Ordusu Sincar'a Girdi! Pkk Ve Ybş Sembolleri Söküldü
Hollandalı Casus Sessiz Sedasız İstanbul'dan Ayrıldı, Ülkesine Döndü
Yıllarca Boş Sanılan Mezarın İçinden Mumya Çıktı
Deaş'lı Teröristler Köyleri Bastı, Muhtarları Acımasızca Kurşuna Dizdi
Uefa'dan Radikal Karar! Uzayan Maçlarda Oyuncu Değiştirme Sayısı Arttı
Avm Yangının Altından İhmal Ve Rüşvet Çıktı, Halk Sokaklara Döküldü
Düğün Gecesi Operasyonla Kurtarılan Çocuk Gelin, İlk Kez Konuştu!
Yunan Askerlere Tahliye Çıkmadı
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk İstifa Etti

Yıllarca boş sanılan mezarın içinden mumya çıktı

YILLARCA BOŞ SANILAN MEZARIN İÇİNDEN MUMYA ÇIKTI

Avustralya'nın Sydney Üniversitesi bünyesindeki Nicholson Müzesi'nde 150 yıldır boş olduğu sanılan Mısır lahitinden 2 bin 500 yıllık mumya kalıntıları çıktı.

Tarih : 27 Mart 2018, 14:30
Puan Ver : Yıllarca Boş Sanılan Mezarın İçinden Mumya Çıktı(6/10)2

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Sydney Üniversitesi araştırmacıları, 150 yıldır müzede kapalı tutulan lahitin içinde mumya kalıntılarına rastladı.

2500 YILLIK

Nicholson Müzesi'nden arkeolog Dr. Jamie Fraser, geçen yıl açtıkları lahitte buldukları mumyalanmış kalıntılarının yaklaşık 2500 yıl öncesine ait olduğunu açıkladı.

KALINTILAR AYAK KEMİKLERİNE AİT

Kalıntıların ayak kemikleri olduğuna işaret eden Fraser, "Daha önce Mısır mezarı hiç açmadım ama bu da ona yakın bir şeydi. Gördüğümüz şey inanılmaz derecede şaşırtıcıydı. Nefesimizi tutmaktan başka bir şey yapamadığımız bir andı." dedi.

YETİŞKİN BİR KADINA AİT OLMA İHTİMALİ YÜKSEK

Uzmanların, mezar soyguncuları tarafından tahrip edilen mumyanın kime ait olduğunu bulmaya çalıştığını belirten Fraser, lahitteki hiyeroglif yazılara göre, mumyanın M.Ö. 600 yıllarında yaşayan Mer-Neith-it-es adlı bir kadına ait olabileceğine dikkati çekti.

Kadının bir rahibe ya da inançlı biri olduğunu tahmin ettiklerini aktaran Fraser, ancak lahitlerdeki yazıların her zaman içindeki kişiyle ilgili olmadığı belirtti.

Bilgisayarlı tomografi taramaları sonucu lahitteki kalıntıların bir yetişkine ait olduğunu belirlediklerini söyleyen Fraser, "Kemiklerin 30 yaş üstü bir yetişkine ait olduğunu tespit ettik. Önemli bir projeye başlamak üzereyiz. Bu lahitte kimin yattığı sorusunu yanıtlamaya çalışacağız." dedi.

BOŞ OLARAK KAYITLARA GEÇMİŞTİ

Lahit, Avustralya'ya 1860'lı yıllarda Mısır ve İtalya'ya ziyarette bulunan Sir Charles Nicholson tarafından getirilmişti. Nicholson ziyaretten dönerken yanında getirdiği antik Mısır ve antik Yunan dönemine ait bazı eserleri Sydney Üniversitesine bağışlamış ve adı müzeye verilmişti. Lahit, bağışlandığında içi boş olarak kayıtlara geçirilmişti.

Nicholson Müzesi, hem Avustralya hem de Güney Yarımküre'de en büyük antik dünya koleksiyonuna ev sahipliği yapan müze olarak tanınıyor.



 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yıllarca  Boş  Sanılan  Mezarın  İçinden  Mumya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER