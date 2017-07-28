YILLIK 32 MİLYON TL KAZANAN BURAK YILMAZ, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN KİRASINI ÖDEMEDİ
Çin takımı Beijing Guoan'da yılda 32 milyon TL kazanan Burak Yılmaz, boşanma sürecindeki eşi ve çocuklarının oturduğu evin aylık 16 bin TL kirasını ödemedi.
En çok kazanan Türk futbolculardan Burak Yılmaz, boşanma sürecinde olduğu eşi İstem Yılmaz ve iki çocuğunu zor durumda bıraktı. Ünlü futbolcu, mahkeme kararına rağmen eşi ve kızlarının oturduğu Florya'daki villanın aylık 4 bin 500 dolar (16 bin TL) olan kirasını ödemedi.
VİLLAYI 7 GÜN İÇİNDE BOŞALTACAK
Bunun üzerine ev sahibi Bakırköy Adliyesi İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak tahliye kararı aldırdı. Bu karara göre, İstem Yılmaz çocuklarıyla yaşadığı villayı 7 gün içinde boşaltmak zorunda. Burak Yılmaz'a iki yıllık eşi İstem Yılmaz 'Şiddet gördüm' diyerek geçen yıl boşanma davası açmıştı.
Kaynak: haberinburada
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