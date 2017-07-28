Beşiktaşlı Atınç Nukan, En Az 4 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Ekmek Teknesini Afetten Korumaya Çalışan Simitçi: Vücudum Çok Acıyordu
Boksta Anthony Joshua - Klitschko Maçının Rövanşı 11 Kasım'da
Doğal Afet Zararlarını Kasko Ya Da Trafik Sigortası Karşılar Mı?
Artık Süper Lig Maçlarında Kadrolar 18 Değil 21 Kişi Olacak
Üsküdar'a Rakip Çıktı! Bu Kez Dolmabahçe'de Kara İle Deniz Birleşti
Tartışma Yaratan İddia: Suya Gömülen Minibüsün Şoförü, Yolculardan Para Topladı
Meslektaş Kurbanı Oldu! Elektrikçi Şakazedenin Centilmenliği Kamerada
Abd'ye Yaptırım Misillemesi! Rusya, Abd'li Diplomatların Sayısını Düşürüyor
Deportivo'lu Emre Çolak, Hazırlık Maçında 2 Gol Attı
Araçları Doludan Zarar Gören Araç Sahipleri Oto Sanayilere Akın Etti
Barcelona Arda'yı Satamazsa Transferin Son Gününde G.Saray'a Kiralayacak
Pkk'nın Sözde Herekol Dağı Alan Sorumlusu Teslim Oldu
Katar Ekonomi Bakanı El Sani: Türkiye'ye Müteşekkiriz
Tatil Sezonunu Açan Ebru Gündeş, Kilolarıyla Dikkat Çekti
Yıllık 32 Milyon Tl Kazanan Burak Yılmaz, Boşanma Aşamasındaki Eşinin Kirasını Ödemedi
Porsche, 22 Bin Aracını Geri Çağırdı
Abant'ta Sefa Süren Hırsızları, Yıllık İzindeki Polisin Dikkati Yakalattı
İşte Görev Bilinci! Dozer Operatörü, Arkadaşını Kepçeyle Nehre Soktu
Bacak Estetiği Hangi Durumlarda Yaptırılır

Yıllık 32 Milyon TL Kazanan Burak Yılmaz, Boşanma Aşamasındaki Eşinin Kirasını Ödemedi

YILLIK 32 MİLYON TL KAZANAN BURAK YILMAZ, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN KİRASINI ÖDEMEDİ

Çin takımı Beijing Guoan'da yılda 32 milyon TL kazanan Burak Yılmaz, boşanma sürecindeki eşi ve çocuklarının oturduğu evin aylık 16 bin TL kirasını ödemedi.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 12:00
Puan Ver : Yıllık 32 Milyon Tl Kazanan Burak Yılmaz, Boşanma Aşamasındaki Eşinin Kirasını Ödemedi(6/10)2

En çok kazanan Türk futbolculardan Burak Yılmaz, boşanma sürecinde olduğu eşi İstem Yılmaz ve iki çocuğunu zor durumda bıraktı. Ünlü futbolcu, mahkeme kararına rağmen eşi ve kızlarının oturduğu Florya'daki villanın aylık 4 bin 500 dolar (16 bin TL) olan kirasını ödemedi.

VİLLAYI 7 GÜN İÇİNDE BOŞALTACAK

Bunun üzerine ev sahibi Bakırköy Adliyesi İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak tahliye kararı aldırdı. Bu karara göre, İstem Yılmaz çocuklarıyla yaşadığı villayı 7 gün içinde boşaltmak zorunda. Burak Yılmaz'a iki yıllık eşi İstem Yılmaz 'Şiddet gördüm' diyerek geçen yıl boşanma davası açmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yıllık  32  Milyon  Tl  Kazanan  Burak  Yılmaz  Boşanma  Aşamasındaki  Eşinin  Kirasını  
Ödemedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER