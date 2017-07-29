Masa ve sandalyelerinin kaldırılması konusunda talimat verdiği kafenin önünde uğradığı saldırı sonrası açıklama yapan Eskişehir Belediye Başkanı Büyükerşen "Biz böyle şeylere pek pabuç bırakmayız" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, masa ve sandalyelerin kaldırılması konusunda talimat verdiği kafenin önünde saldırıya uğradı.

Büyükerşen'i önce darp etmeye çalışan saldırganlar daha sonra silah çekti.

KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

Saldırıdan yara almadan kurtulan Büyükerşen, saldırı sonrası açıklama yaptı.

Üniversite Caddesi üzerinde bulunan Haller Gençlik Merkezi içerisinde Odunpazarı ve Tepebaşı belediye başkanları ile birlikte kameraların karşısına geçen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şunları söyledi:

"BÖYLE ŞEYLERE PABUÇ BIRAKMAYIZ"

1-1,5 buçuk saat önce, Haller Gençlik Merkezi önünde bir saldırıya uğradık. Ben iyiyim yanımdaki basın danışmanım Kemal bey kardeşim de iyi durumda. Biz böyle şeylere pek pabuç bırakmayız. Her şey şehrin menfaatinedir. Şehir menfaatine aykırı olan konulara da müdahale etmekten belediye başkanları olarak asla çekinmeyiz. Tabii bu müdahalelerden hoşlanmayanlar, her türlü tecavüzü yapacak güçteler. Ben tüm mecralardan geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese teşekkür ederim, sağ olun. Emniyet, Valilik, İç İşleri Bakanlığı, savcılık duruma müdahale ettiler ve olayı ele aldılar.

Kaynak: haberinburada