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Yılmaz Büyükerşen'e Saldıran Emekli Polisin 5 Büfesi Mühürlendi
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Yılmaz Büyükerşen'e Saldıran Emekli Polisin 5 Büfesi Mühürlendi

YILMAZ BÜYÜKERŞEN'E SALDIRAN EMEKLİ POLİSİN 5 BÜFESİ MÜHÜRLENDİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırının ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan emekli polis Mahfuz Banlı'nın 5 büfesi de mühürlendi.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 17:20
Puan Ver : Yılmaz Büyükerşen'e Saldıran Emekli Polisin 5 Büfesi Mühürlendi(8/10)4

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırı olayından sonra polis tarafından gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan emekli polis Mahfuz Banlı'nın TCDD'den kiraladığı beş büfesi Tepebaşı Belediyesi tarafından mühürlendi.

ÇEVİK KUVVET EŞLİĞİNDE MÜHÜRLEME

Habertürk'ün haberine göre; Belediye ekiplerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi eşlik etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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