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Yılmaz Morgül'den Şoke Edecek Sözler: Ebru Gündeş'i Sokakta Görsem Kafamı Çeviririm

YILMAZ MORGÜL'DEN ŞOKE EDECEK SÖZLER: EBRU GÜNDEŞ'İ SOKAKTA GÖRSEM KAFAMI ÇEVİRİRİM

Yılmaz Morgül, verdiği röportajda, "Ebru Gündeş, bana 'seni insan değilsin' dedi. Yolda görsem kafamı çeviririm. Onu affetmeyeceğim." ifadelerinde bulundu.

Tarih : 03 Aralık 2017, 11:40
Puan Ver : Yılmaz Morgül'den Şoke Edecek Sözler: Ebru Gündeş'i Sokakta Görsem Kafamı Çeviririm(8/10)4

Yılmaz Morgül Posta'dan Oya Çınar'a verdiği röportajda meslektaşı Ebru Gündeş'i ömrünün sonuna kadar affetmeyeceğini söyledi.

"SEN İNSAN DEĞİLSİN"

Şarkıcı Yılmaz Morgül, verdiği röportajda bir soru üzerine açtı ağzını yumdu gözünü. Morgül, "Ebru Gündeş. Onu ömrümün sonuna kadar affetmeyeceğim. Çok kötülüğü dokundu bana. 1998'de o, ben ve İbrahim Tatlıses aynı gazinoda dönüşümlü olarak sahne alıyorduk. İlerleyen haftalarda, "Artık hep Yılmaz Morgül solist olarak çıkacak" denince olanlar oldu. Benim assolistliğim ona ağır geldi. 'Sen insan değilsin' dedi. Size dense bunu unutur musunuz? Ben de unutmadım işte. Yolda görsem kafamı çeviririm." diyerek ateş püskürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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