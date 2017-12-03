Yılmaz Morgül Posta'dan Oya Çınar'a verdiği röportajda meslektaşı Ebru Gündeş'i ömrünün sonuna kadar affetmeyeceğini söyledi.

"SEN İNSAN DEĞİLSİN"

Şarkıcı Yılmaz Morgül, verdiği röportajda bir soru üzerine açtı ağzını yumdu gözünü. Morgül, "Ebru Gündeş. Onu ömrümün sonuna kadar affetmeyeceğim. Çok kötülüğü dokundu bana. 1998'de o, ben ve İbrahim Tatlıses aynı gazinoda dönüşümlü olarak sahne alıyorduk. İlerleyen haftalarda, "Artık hep Yılmaz Morgül solist olarak çıkacak" denince olanlar oldu. Benim assolistliğim ona ağır geldi. 'Sen insan değilsin' dedi. Size dense bunu unutur musunuz? Ben de unutmadım işte. Yolda görsem kafamı çeviririm." diyerek ateş püskürdü.

Kaynak: haberinburada